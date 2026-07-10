BE：FIRST初のスタジアムライブ映像がPrime Video独占配信 10万人熱狂の公演を収録
今年5月に味の素スタジアムで開催されたBE：FIRST初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』の映像が、7月10日0時よりPrime Videoで独占配信中だ。
【動画】BE：FIRST「Missing ‐Dance Practice‐」映像
Jonas Blueがプロデュースを手がけた新曲「Missing」が、「Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100」で総合首位を獲得し、YouTube急上昇の音楽ランキングでも1位を獲得するなど、各音楽チャートで快進撃を見せているBE：FIRST。
BE：FIRST史上最大規模となった『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』は、チケット一般発売開始からわずか3分で完売し、2日間で約10万人を動員。公演では、初となるダンサーとオーケストラが参加し、ヒット曲「夢中」やBE：FIRSTらしさを象徴する「Mainstream」「BE:FIRST ALL DAY」など全36曲を披露したほか、2026年9月より世界4都市を巡る『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催も発表するなど、グループ結成5周年に相応しい圧巻のスタジアムライブとなった。
本日0時よりPrime Videoで配信がスタートした本公演映像では、約10万人を魅了したスタジアムライブの熱狂と感動、そしてBE：FIRSTの圧巻のパフォーマンスを余すことなく体感できる。テレビの音楽番組でも披露され話題沸騰中の新曲「Missing」とあわせて、ぜひチェックしてほしい。
『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』は、Prime Videoにて独占配信中。
【動画】BE：FIRST「Missing ‐Dance Practice‐」映像
Jonas Blueがプロデュースを手がけた新曲「Missing」が、「Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100」で総合首位を獲得し、YouTube急上昇の音楽ランキングでも1位を獲得するなど、各音楽チャートで快進撃を見せているBE：FIRST。
本日0時よりPrime Videoで配信がスタートした本公演映像では、約10万人を魅了したスタジアムライブの熱狂と感動、そしてBE：FIRSTの圧巻のパフォーマンスを余すことなく体感できる。テレビの音楽番組でも披露され話題沸騰中の新曲「Missing」とあわせて、ぜひチェックしてほしい。
『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』は、Prime Videoにて独占配信中。