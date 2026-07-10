TWICE サナがスクリーンデビュー！ 佐藤健主演『あなたの世界に届きますように』でヒロイン役
佐藤健が、映画『あなたの世界に届きますように（仮題）』の男性主人公「タマキ」役として主演を務めることが発表された。ヒロイン「ナオ」役にはTWICEのサナが決定し、本作で映画初出演を果たす。二人は初共演となる。
【写真】主演の佐藤健＆映画初挑戦のTWICE サナ
本作は、猫を題材にしたロマンスファンタジー作品。映画『るろうに剣心』シリーズやドラマ『First Love 初恋』『私の夫と結婚して』などで圧倒的な演技力を証明してきた佐藤が、男性主人公の「タマキ」役を演じ、これまで以上に立体的で深みのあるキャラクターを描き出す。
映画初挑戦となるTWICEのサナは、特有の純粋で愛らしい魅力を最大限に発揮し、ハツラツとしたヒロイン「ナオ」を演じる。二人が織りなす新鮮で華やかな掛け合いが見どころだ。
本作はキャスト陣のみならず、数々のメガヒット作を生み出してきた至高のクリエイター陣がメガホンを取る。演出（監督）を、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『ボーイフレンド』のクォン・ヒョクチャンが務め、脚本を、映画『30日』『ファースト・ライド』やドラマ『金部長』を手掛けたナム・デジュンが担当する。
さらに製作には、日本映画『SEE HEAR LOVE』を手掛けたCOCCS（コクス）と、ドラマ『赤い袖先』『キング・ザ・ランド』『ジョンニョン：スター誕生』など、数々の大ヒットドラマを世に送り出してきたnpio（エンピオ）エンターテインメントが強力タッグを結成。最高峰のクオリティで世界水準の作品を届ける。
【写真】主演の佐藤健＆映画初挑戦のTWICE サナ
本作は、猫を題材にしたロマンスファンタジー作品。映画『るろうに剣心』シリーズやドラマ『First Love 初恋』『私の夫と結婚して』などで圧倒的な演技力を証明してきた佐藤が、男性主人公の「タマキ」役を演じ、これまで以上に立体的で深みのあるキャラクターを描き出す。
本作はキャスト陣のみならず、数々のメガヒット作を生み出してきた至高のクリエイター陣がメガホンを取る。演出（監督）を、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『ボーイフレンド』のクォン・ヒョクチャンが務め、脚本を、映画『30日』『ファースト・ライド』やドラマ『金部長』を手掛けたナム・デジュンが担当する。
さらに製作には、日本映画『SEE HEAR LOVE』を手掛けたCOCCS（コクス）と、ドラマ『赤い袖先』『キング・ザ・ランド』『ジョンニョン：スター誕生』など、数々の大ヒットドラマを世に送り出してきたnpio（エンピオ）エンターテインメントが強力タッグを結成。最高峰のクオリティで世界水準の作品を届ける。