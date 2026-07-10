レオナルド・ディカプリオ、28歳モデル恋人とニューヨークで自転車デート
『タイタニック』や『ワン・バトル・アフター・アナザー』のレオナルド・ディカプリオ（51）が、米ニューヨークで、モデルの恋人ヴィットリア・チェレッティ（28）との自転車デートをキャッチされた。
【写真】ディカプリオの年下恋人「ヴィットリア・チェレッティ」フォトギャラリー
『タイタニック』や『ワン・バトル・アフター・アナザー』のレオナルド・ディカプリオが、米ニューヨークで、モデルの恋人ヴィットリア・チェレッティとの自転車デートをキャッチされた。
JustJaredによると、2人の姿が目撃されたのは現地時間7月8日。レオは白いTシャツにカーキのカーゴショーツを合わせ、茶色いキャップとサングラス、グレーのマスクで顔をゆるく覆ったおなじみのスタイル。一方のヴィットリアは、赤いタンクトップとデニムに黒のビーチサンダルを合わせ、白いニットを肩に羽織っていた。
今年2月に開催されたミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの開会式で、イタリア国旗を運ぶ大役を務めたヴィットリアは、レオとは2023年頃から交際。関係をオープンにしているわけではないものの、昨年3月発売の仏版VOGUEのインタビューでは、恋人について「とてもとても有名な俳優」と語っていた。
また、昨年5月に開催されたファッションの祭典メットガラでは、レッドカーペットでツーショットこそ撮られなかったものの、会場内でレオと合流。同年9月にロサンゼルスで行われた『ワン・バトル・アフター・アナザー』のワールドプレミアにも、ヴィットリアの姿が見られている。
なお、これまで数々の若手モデルたちと浮名を流してきたレオは、歴代の恋人たちとニューヨークで自転車デートをすることで有名。これまでにも、ジゼル・ブンチェン、バー・ラファエリ、ブレイク・ライブリー、エリン・ヘザートン、トニ・ガーン、ケリー・ローバック、ロレーナ・ラエらとの自転車デートが目撃されている。
【写真】ディカプリオの年下恋人「ヴィットリア・チェレッティ」フォトギャラリー
『タイタニック』や『ワン・バトル・アフター・アナザー』のレオナルド・ディカプリオが、米ニューヨークで、モデルの恋人ヴィットリア・チェレッティとの自転車デートをキャッチされた。
今年2月に開催されたミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの開会式で、イタリア国旗を運ぶ大役を務めたヴィットリアは、レオとは2023年頃から交際。関係をオープンにしているわけではないものの、昨年3月発売の仏版VOGUEのインタビューでは、恋人について「とてもとても有名な俳優」と語っていた。
また、昨年5月に開催されたファッションの祭典メットガラでは、レッドカーペットでツーショットこそ撮られなかったものの、会場内でレオと合流。同年9月にロサンゼルスで行われた『ワン・バトル・アフター・アナザー』のワールドプレミアにも、ヴィットリアの姿が見られている。
なお、これまで数々の若手モデルたちと浮名を流してきたレオは、歴代の恋人たちとニューヨークで自転車デートをすることで有名。これまでにも、ジゼル・ブンチェン、バー・ラファエリ、ブレイク・ライブリー、エリン・ヘザートン、トニ・ガーン、ケリー・ローバック、ロレーナ・ラエらとの自転車デートが目撃されている。