世界最大級のポップカルチャーイベント「サンディエゴ・コミコン2026（SDCC）」のホールHに帰ってくる。公式スケジュールがされ、日本時間での開催日時も明らかとなった。

マーベル・スタジオによる「Marvel Studios Hall H Presentation」は、現地時間7月25日（土）午後5時30分～6時30分（PT）に開催。日本時間では7月26日（日）午前9時30分～10時30分となる。

観客6,500人規模を収容できる「ホールH」は、マーベル・スタジオにとって“ホームグラウンド”とも言える場所だ。長年にわたり大規模なプレゼンテーションが行われており、2024年には、ロバート・ダウニー・Jr.がクロスオーバー大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にドクター・ドゥーム役として復帰すること、ルッソ兄弟が『ドゥームズデイ』と2027年予定『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』で監督を務めることが発表され、大きな話題を呼んだ。2025年はホールHを見送っていたため、今回は2年ぶりの復帰となる。

発表によれば、今年の「ホールH」では、「マーベル・シネマティック・ユニバースから集結したスペシャル・ゲストたちと共に、今後の展望を独占公開する」内容という。12月公開のクロスオーバー超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』や、2027年12月公開予定の『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』、さらにその先のMCUについての新情報が明かされるかもしれない。一体何が飛び出すのか。日本のマーベルファンにとっては、7月26日（日）午前9時30分が注目の時間となる。

そのほかマーベルは、会期中を通じてコミック、ゲーム、アニメーションを扱う多数の企画を用意。PS5向け『Marvel’s Wolverine』や対戦格闘ゲーム『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』、『Marvel Rivals』のパネルをはじめ、「X-MEN ’97」シーズン2、コミックからは『Avengers: Armageddon』やホラー系新企画「Midnight Universe」などの最新情報を紹介する。

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