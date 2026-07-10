なにわ男子・大橋和也主演『人生を変えたコント』に桜田ひより、前田旺志郎、岩瀬洋志、櫻井海音が出演＆特報解禁
なにわ男子・大橋和也が主演する映画『人生を変えたコント』より、ティザービジュアル、特報映像が解禁。新キャストとして、桜田ひより、前田旺志郎、岩瀬洋志、櫻井海音の出演が発表された。
【動画】霜降り・せいや著の半自伝小説の実写映画化！ 映画『人生を変えたコント』特報
原作はお笑いコンビ・霜降り明星せいやが自身の体験を書き下ろした同名の半自伝小説。高校に進学した春、突然始まったいじめによって青春を奪われかけたイシカワが、学校最大のイベントである文劇祭という大舞台で、大好きなお笑いにすべてをかけて自分らしさと人生を取り戻す姿を描く。
このたび、大橋演じる主人公イシカワを取り巻く高校のクラスメイト役が決定。
イシカワのクラスメイトで美術部のコモリ役には、桜田ひより。同じくクラスメイトでイシカワの最初の友達となるヤマイ役に前田旺志郎。さらに、クラスメイトで音響に造詣の深い“TSUTAYAの魔術師”ことモリキー役を岩瀬洋志、そしてクラスメイトでイシカワをいじめる主犯格となる黒川役を櫻井海音が演じる。なお、彼らは作中、劇中コント劇「リアル桃太郎」も作り上げる。
ティザービジュアルには、学校の制服を着たイシカワが、奪われた青春を取り戻すため、自身を鼓舞するような表情で、顔を上げ前のめりな姿勢で自転車を力強く漕ぐ姿が映し出されている。逆境に負けず持ち前の明るさで前を向こうとするイシカワのキャラクターが伝わってくる、疾走感がありエネルギーあふれるビジュアルとなっている。
特報では、制服姿のイシカワがまっすぐ前を向き、自身の崖っぷちな状況が映し出される。秋の文劇祭にかける強い思いを語るモノローグとテキストが重なる斬新なスタイル、バックに流れる耳慣れた「あの音楽」のフレーズの意外性と相まって、負けっぱなしで終わるはずのない、その後の展開への期待を高める映像となっている。果たしてイシカワは、笑いを得ることができるのか、その先に見える景色とは―？
映画『人生を変えたコント』は12月18日より全国公開。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■桜田ひより：コモリ役
初めて脚本を読んだ時に、イシカワさんを中心とする学生達の底知れぬエネルギーに圧倒されながら、山場となるシーンで心がじわっと熱くなりました。
私が演じるコモリさんはクラスでも一つ違った存在感を放っている子で、ひたむきに挑戦を続けていく魅力的な女の子です。
同世代の方々とお芝居できる機会は中々ないので、皆さんと切磋琢磨しながら、原作者であるせいやさんが作り出された笑いあり涙ありのこの作品を一緒に楽しんで撮影していきたいです。
■前田旺志郎：ヤマイ役
どうすれば人を笑わせられるか。それだけを突き詰めていく「お笑い芸人」という職業に僕は、強いリスペクトと羨望を持っています。
今回の作品は「お笑い」を信じ他者だけでなく、家族や自らも笑顔に変えてしまったお笑いモンスターのお話です。
僕が演じるヤマイはこのお笑いモンスターイシカワに勇気をもらい成長していく、青年です。イシカワ役の大橋さん含めキャストスタッフのみなさんで原作に負けないようなエネルギーに溢れた作品づくりをしていきたいです。
■岩瀬洋志：モリキー役
原作を読ませていただき、人は誰かに認められることで前向きになれたり、少しのきっかけで人生が変わったりすることがあるのだと、改めて感じました。読み終えた後は、とても心が温かくなり、優しい気持ちになれる作品だと思いました。
僕が演じる「モリキー」は、「イシカワ」のクラスメイトで、放送部に所属している音楽が大好きな男の子です。ある事件の証拠をつかんだり、イシカワ作のコント「リアル桃太郎」では、音響効果を担当したりと、物語の中で大切な役割を担っています。
作品の世界観を大切にしながら、一つ一つ丁寧に向き合って演じていきたいと思います。これからの撮影がとても楽しみです。ぜひ公開を楽しみにお待ちください。
■櫻井海音：黒川役
いちお笑いファンとして、今回せいやさん原作の作品に携わらせていただける事、非常に幸せに思います。原作、脚本を読ませていただき、笑いをきっかけに人と人との関係や人生が少しずつ変わっていく様子に、とても引き込まれました。
僕が演じる黒川は、自分自身にとっても、ここまでの悪役に出会ったことがないので、しっかりヒールに徹せられるように、とことん嫌な奴になろうと思っています。
大橋和也さんとの共演もとても楽しみにしていますし、どんな現場になるのか、すごくワクワクしています。そして初の関西弁にもチャレンジさせていただきます。関西出身のキャストの方が多いので、自分の発音がノイズにならないよう、精いっぱい練習させていただきます。
ぜひ公開を楽しみにしていてください。
【動画】霜降り・せいや著の半自伝小説の実写映画化！ 映画『人生を変えたコント』特報
原作はお笑いコンビ・霜降り明星せいやが自身の体験を書き下ろした同名の半自伝小説。高校に進学した春、突然始まったいじめによって青春を奪われかけたイシカワが、学校最大のイベントである文劇祭という大舞台で、大好きなお笑いにすべてをかけて自分らしさと人生を取り戻す姿を描く。
イシカワのクラスメイトで美術部のコモリ役には、桜田ひより。同じくクラスメイトでイシカワの最初の友達となるヤマイ役に前田旺志郎。さらに、クラスメイトで音響に造詣の深い“TSUTAYAの魔術師”ことモリキー役を岩瀬洋志、そしてクラスメイトでイシカワをいじめる主犯格となる黒川役を櫻井海音が演じる。なお、彼らは作中、劇中コント劇「リアル桃太郎」も作り上げる。
ティザービジュアルには、学校の制服を着たイシカワが、奪われた青春を取り戻すため、自身を鼓舞するような表情で、顔を上げ前のめりな姿勢で自転車を力強く漕ぐ姿が映し出されている。逆境に負けず持ち前の明るさで前を向こうとするイシカワのキャラクターが伝わってくる、疾走感がありエネルギーあふれるビジュアルとなっている。
特報では、制服姿のイシカワがまっすぐ前を向き、自身の崖っぷちな状況が映し出される。秋の文劇祭にかける強い思いを語るモノローグとテキストが重なる斬新なスタイル、バックに流れる耳慣れた「あの音楽」のフレーズの意外性と相まって、負けっぱなしで終わるはずのない、その後の展開への期待を高める映像となっている。果たしてイシカワは、笑いを得ることができるのか、その先に見える景色とは―？
映画『人生を変えたコント』は12月18日より全国公開。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■桜田ひより：コモリ役
初めて脚本を読んだ時に、イシカワさんを中心とする学生達の底知れぬエネルギーに圧倒されながら、山場となるシーンで心がじわっと熱くなりました。
私が演じるコモリさんはクラスでも一つ違った存在感を放っている子で、ひたむきに挑戦を続けていく魅力的な女の子です。
同世代の方々とお芝居できる機会は中々ないので、皆さんと切磋琢磨しながら、原作者であるせいやさんが作り出された笑いあり涙ありのこの作品を一緒に楽しんで撮影していきたいです。
■前田旺志郎：ヤマイ役
どうすれば人を笑わせられるか。それだけを突き詰めていく「お笑い芸人」という職業に僕は、強いリスペクトと羨望を持っています。
今回の作品は「お笑い」を信じ他者だけでなく、家族や自らも笑顔に変えてしまったお笑いモンスターのお話です。
僕が演じるヤマイはこのお笑いモンスターイシカワに勇気をもらい成長していく、青年です。イシカワ役の大橋さん含めキャストスタッフのみなさんで原作に負けないようなエネルギーに溢れた作品づくりをしていきたいです。
■岩瀬洋志：モリキー役
原作を読ませていただき、人は誰かに認められることで前向きになれたり、少しのきっかけで人生が変わったりすることがあるのだと、改めて感じました。読み終えた後は、とても心が温かくなり、優しい気持ちになれる作品だと思いました。
僕が演じる「モリキー」は、「イシカワ」のクラスメイトで、放送部に所属している音楽が大好きな男の子です。ある事件の証拠をつかんだり、イシカワ作のコント「リアル桃太郎」では、音響効果を担当したりと、物語の中で大切な役割を担っています。
作品の世界観を大切にしながら、一つ一つ丁寧に向き合って演じていきたいと思います。これからの撮影がとても楽しみです。ぜひ公開を楽しみにお待ちください。
■櫻井海音：黒川役
いちお笑いファンとして、今回せいやさん原作の作品に携わらせていただける事、非常に幸せに思います。原作、脚本を読ませていただき、笑いをきっかけに人と人との関係や人生が少しずつ変わっていく様子に、とても引き込まれました。
僕が演じる黒川は、自分自身にとっても、ここまでの悪役に出会ったことがないので、しっかりヒールに徹せられるように、とことん嫌な奴になろうと思っています。
大橋和也さんとの共演もとても楽しみにしていますし、どんな現場になるのか、すごくワクワクしています。そして初の関西弁にもチャレンジさせていただきます。関西出身のキャストの方が多いので、自分の発音がノイズにならないよう、精いっぱい練習させていただきます。
ぜひ公開を楽しみにしていてください。