人気異能バトル漫画「ダーウィンズゲーム」中川大志主演で実写映画化 Koki,・畑芽育・神尾楓珠・山本耕史が主要キャストに
【モデルプレス＝2026/07/10】累計発行部数1000万部超の人気漫画『ダーウィンズゲーム』が、実写映画化決定。俳優の中川大志が主演を務め、2027年3月12日に全国公開される。
【写真】実写映画「ダーウィンズゲーム」激しい異能バトルシーン
原作は伝説的漫画家ユニット・FLIPFLOPs（フリップフロップス）による異能アクション作品。予測不能な展開と、個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる“異能バトル”で多くのファンを魅了してきた本作が、迫力の劇場版映画として新たに始動する。主演を務めるのは、確かな演技力と卓越した集中力で幅広い役柄を演じてきた中川。平凡な大学生だった主人公・カナメを演じ、命がけの殺人ゲームに巻き込まれる中で未知なる能力に適応し、仲間との絆を育みながら成長していく姿を体現する。
さらに、Koki,（「o」の上に「‐」が正式表記）、畑芽育、神尾楓珠、山本耕史ら豪華キャストが集結。それぞれが個性豊かな特殊能力＝異能【シギル】を持つプレイヤーとして登場し、予測不能な異能バトルを繰り広げる。監督を務めるのは「ピンポン」（2002年）、「鋼の錬金術師」シリーズ（2017年〜）、「八犬伝」（2024年）など数々の作品を手がけてきた曽利文彦氏。世界基準のVFXを駆使した圧倒的な映像表現で、映画館でしか味わえない没入感あふれる異能バトルアクションを描き出す。
本作の物語を大きく動かす鍵となるのが、登場人物たちが持つ異能【シギル】。それは、各キャラクターたちの個性や内に秘めた力が具現化した唯一無二の能力であり、現実世界で繰り広げられる命がけのゲームを生き抜くための重要な力となる。中川演じる主人公のカナメは、仲間との絆を深めながら過酷な運命へと立ち向かう。一度触れた物体を自在に生成（コピー）し武器として操る異能【火神槌（ヒノカグツチ）】を駆使し、未知なる戦いに挑む。これまで漫画原作作品で個性的なキャラクターを演じる機会が多かったという中川は、カナメについて「真っ直ぐで強い正義感を持つ主人公を演じるのは新鮮」と語り、本作の実写化についても「生身の俳優がこの世界を生きることで、登場人物たちの恐怖や葛藤、成長をより身近に感じてもらえるのではないか」と期待を寄せる。そして、「映画館ならではの没入体験の中で『ダーウィンズゲーム』の世界に飛び込んでください」と本作の魅力を語った。
Koki,が演じるのは、圧倒的な戦闘力を誇るプレイヤー・シュカ。“無敗の女王”と呼ばれるシュカは、鎖やワイヤーなど紐状の構造体を自在に操る異能【荊棘の女王（クイーンオブソーン）】を持つ最強キャラクター。Koki,は、強さだけではなく過酷な過去や揺れ動く感情を抱えるシュカの魅力に触れ「単なるサバイバルではなく、それぞれの孤独や葛藤、仲間との絆が描かれている作品」と本作への思いを語る。
レインを演じるのは、畑。瞬時にあらゆる動きを解析・予測する異能【世界関数（ラプラス）】を持つレインは、冷静沈着な判断力で仲間を支える頭脳派プレイヤー。畑は「冷静でクールに見られる一方で、人間らしい感情や葛藤を抱えた魅力的なキャラクター」と語り、冷静さと表裏一体の繊細な内面まで丁寧に表現した。
リュージを演じるのは、神尾。相手の発言の虚偽を見抜く異能【嘘発見器（トゥルーオアライ）】を持つリュージ。原作アニメも観ていたという神尾は、「もともと好きな作品だったので出演できることが嬉しかった」と語り「本当にダーウィンズゲームの世界に入り込んでいるかのような感覚の中で撮影しました」と、作品世界の没入感を明かした。
ヒイラギを演じるのは、山本耕史。植物を自在に操る異能【千紫万紅（メグ・メル）】を持つヒイラギを演じる山本は、高度なVFX作品ならではの撮影環境について触れ、「今回は曽利監督の作品ということで、きっとまた想像を超える映像世界を作り上げてくれるんだろうな、という点では全く不安がありませんでした」と映画完成への期待を語った。
監督・脚本を務めるのは、「ピンポン」、「鋼の錬金術師」シリーズ、「八犬伝」などを手掛けてきた曽利文彦氏。原作の世界観をもとに、世界基準のVFXを駆使した圧倒的な映像表現で、異能【シギル】による迫力のあるバトルをスクリーンに描き出す。曽利監督は本作について、日常が突然崩れ、不条理な世界へ巻き込まれていく主人公・カナメの姿を通して「新しいヒーローの誕生ストーリー」とコメント。さらに、タイトルに込められた深い謎や壮大な物語にも触れ、次々に襲いかかる異能【シギル】を持つ敵に、人間力で立ち向かうカナメの姿を通して、観客自身が物語へ引き込まれていく作品であることを語った。また、原作・FLIPFLOPsも実写映画化についてコメントを寄せ「原作再現にとらわれず、映画として一番良いものにしてほしい」と、曽利監督へ託した本作への期待を明かしている。
本作のファーストルックとして、ティザービジュアルと特報映像も解禁された。ティザービジュアルには、主人公・カナメをはじめ、シュカ、レイン、リュージ、ヒイラギら主要キャストが集結。それぞれが持つ異能【シギル】を繰り出す瞬間が描かれており、キャラクターごとの個性が際立つビジュアルとなっている。特報映像では、カナメが突如として未知なる世界へ転送され、“ダーウィンズゲーム”の幕開けから始まる。次々と繰り広げられる異能【シギル】の激しいバトル。迫り来る強敵、そして極限状態で戦うプレイヤーたちの姿を怒涛の展開で描写。それぞれが持つ唯一無二のシギルがぶつかり合う、一瞬たりとも目が離せない、疾走感あふれる映像となっている。（modelpress編集部）
お話をいただいた時は正直少し驚きました。ここ最近は漫画原作作品で個性的なキャラクターを演じる機会が続いていたので、カナメのように真っ直ぐで強い正義感を持つ主人公を演じるのは新鮮に感じました。漫画原作が実写映画になる意味について、これまでも常に考えてきました。この「ダーウィンズゲーム」は、どこにでもいる普通の大学生が、ある日突然非現実的な戦いに巻き込まれていく物語です。だからこそ、生身の俳優がこの世界を生きることで、登場人物たちの恐怖や葛藤、そして成長をより身近に感じていただけるのではないかと思いました。撮影中は、これまで経験したことがないほどグリーンバックに囲まれた環境で芝居をする日々でした。自分たちがどんな場所にいて、何が起きているのか。未だに全貌が見えていないシーンも多くあります（笑）。曽利監督が描くVFXによって、この世界がどのように創り上げられるのか、僕自身も完成を楽しみにしています。迫力あるアクションや壮大なスケールはもちろんですが、それぞれのキャラクターがどんな想いでこの極限状況を生き抜こうとするのかにも注目していただけたら嬉しいです。映画館ならではの没入感の中で、「ダーウィンズゲーム」の世界にぜひ飛び込んでください！
「ダーウィンズゲーム」という素晴らしい作品に参加させていただけたことを、とても嬉しく、光栄に思っています。以前から多くの方に愛されている作品だからこそ、出演が決まった時は喜びと同時に身の引き締まる思いでした。原作と脚本を読ませていただいた際、スリリングな展開や迫力あるアクションはもちろんですが、極限状態の中で描かれる人間の本質や、それぞれが抱える孤独、葛藤、仲間との絆に深く心を動かされました。単なるサバイバルではなく、1人ひとりの感情が丁寧に描かれ、成長していく姿も、この作品の大きな魅力だと感じています。私が演じる“無敗の女王”「シュカ」も、強さだけではなく、繊細さや揺れ動く感情を抱えながら懸命に生きている人物です。撮影期間中は緊張感のあるシーンも多く、毎日たくさんの刺激を受けながら、素晴らしいチームの皆さまと一緒にこの作品を作り上げることができました。迫力ある映像とともに、登場人物たちの心の動きにもぜひ注目していただけたら嬉しいです。「ダーウィンズゲーム」の世界を、ぜひ劇場で楽しんでいただけたらと思います。公開を楽しみに待っていてください。
本作への出演が決まった時は、とても嬉しかったですし、共演の皆様とご一緒できることに心が震えました。原作と脚本を読んで、私たちと同じ普通の世界を生きる人々が、突然、信じがたい状況へ巻き込まれていく展開に緊張感やスリルを感じ、作品の魅力に引き込まれました。私が演じるレインは冷静でクールに見られることも多いけれど、人間らしい感情や葛藤を抱えた魅力的なキャラクターです。繊細な部分まで丁寧に表現できるようたくさん考えて演じました。迫力あるアクションはもちろん、「ダーウィンズゲーム」でしか味わえない独特な世界観を、ぜひ映画館の大スクリーンでお楽しみください。
もともと原作のアニメを観ていて、すごく好きな作品でもあったので、今回このような機会をいただけて大変嬉しかったです。リュージは、武装によって顔が隠れているシーンが多くあったり、ミステリアスに見えるキャラクターだと思います。原作に寄せた衣装やビジュアルだったこともあり、本当にダーウィンズゲームの世界に入り込んでいるかのような感覚の中で撮影しました。まだ完成した映像を観ていないので、シギルを駆使しての戦闘シーンなど、楽しみな部分も多く、どのような映像になっているのかワクワクしています。
高度なVFX作品って、撮影中は想像力に頼る部分も多く、完成形が掴みにくくてとまどう場面も多いんですよね。しかし今回は曽利監督の作品という事で、きっとまた想像を超える映像世界を作り上げてくれるだろうな、という点では全く不安はありませんでした。ただ、各キャラクターが持つ異能【シギル】もさることながら、激しいバトルアクションも大きな見どころになると聞いて、実際僕ももう結構なオジサマなのでどこまでやれるかな、とか考えていました。そんな感じでかなり身構えつつ迎えたアクションパートの撮影日…「え？俺のアクションこれだけ？なのに、完成形はこんな凄い感じになっちゃうの！？」…現代のVFXって本当に凄いですね。
何気ない日常が、突然崩れ始める。主人公のカナメは、加速度的に、想像を絶する不条理な世界に巻き込まれていく。やっぱり映画はこうでなくっちゃ、と思わせてくれる展開。そして、何といっても原作のタイトルに込められた深い謎と、壮大な物語の扉が開かれました。監督の私ですら、早く皆さんにこの映画をお届けしたいと、わくわくが止まりません。次々に襲いかかる異能な敵に、人間力で立ち向かう、カナメの等身大の戦いに、皆さんは、ついつい自分を重ねてしまうでしょう。「ダーウィンズゲーム」は、そんな新しいヒーローの誕生ストーリーです。現在、全力で制作中です。完成まで、もうしばらくお待ちください！
ダーウィンズゲームの実写映画化にあたり、曽利監督には「原作再現に囚われず、映画として一番良くする事に力を注いで欲しい」とお願いしました。漫画と実写映像は全く違った表現であり、原作そのものを再現することはそもそも不可能ですし、そこにこだわると映画の魅力を毀損してしまうと考えたからです。結果、素晴らしい「ダーウィンズゲームの映画」を創り上げて頂いております。完成が楽しみです。
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【写真】実写映画「ダーウィンズゲーム」激しい異能バトルシーン
◆「ダーウィンズゲーム」実写映画化、主演は中川大志
原作は伝説的漫画家ユニット・FLIPFLOPs（フリップフロップス）による異能アクション作品。予測不能な展開と、個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる“異能バトル”で多くのファンを魅了してきた本作が、迫力の劇場版映画として新たに始動する。主演を務めるのは、確かな演技力と卓越した集中力で幅広い役柄を演じてきた中川。平凡な大学生だった主人公・カナメを演じ、命がけの殺人ゲームに巻き込まれる中で未知なる能力に適応し、仲間との絆を育みながら成長していく姿を体現する。
◆畑芽育＆神尾楓珠ら、豪華キャスト集結
本作の物語を大きく動かす鍵となるのが、登場人物たちが持つ異能【シギル】。それは、各キャラクターたちの個性や内に秘めた力が具現化した唯一無二の能力であり、現実世界で繰り広げられる命がけのゲームを生き抜くための重要な力となる。中川演じる主人公のカナメは、仲間との絆を深めながら過酷な運命へと立ち向かう。一度触れた物体を自在に生成（コピー）し武器として操る異能【火神槌（ヒノカグツチ）】を駆使し、未知なる戦いに挑む。これまで漫画原作作品で個性的なキャラクターを演じる機会が多かったという中川は、カナメについて「真っ直ぐで強い正義感を持つ主人公を演じるのは新鮮」と語り、本作の実写化についても「生身の俳優がこの世界を生きることで、登場人物たちの恐怖や葛藤、成長をより身近に感じてもらえるのではないか」と期待を寄せる。そして、「映画館ならではの没入体験の中で『ダーウィンズゲーム』の世界に飛び込んでください」と本作の魅力を語った。
Koki,が演じるのは、圧倒的な戦闘力を誇るプレイヤー・シュカ。“無敗の女王”と呼ばれるシュカは、鎖やワイヤーなど紐状の構造体を自在に操る異能【荊棘の女王（クイーンオブソーン）】を持つ最強キャラクター。Koki,は、強さだけではなく過酷な過去や揺れ動く感情を抱えるシュカの魅力に触れ「単なるサバイバルではなく、それぞれの孤独や葛藤、仲間との絆が描かれている作品」と本作への思いを語る。
レインを演じるのは、畑。瞬時にあらゆる動きを解析・予測する異能【世界関数（ラプラス）】を持つレインは、冷静沈着な判断力で仲間を支える頭脳派プレイヤー。畑は「冷静でクールに見られる一方で、人間らしい感情や葛藤を抱えた魅力的なキャラクター」と語り、冷静さと表裏一体の繊細な内面まで丁寧に表現した。
リュージを演じるのは、神尾。相手の発言の虚偽を見抜く異能【嘘発見器（トゥルーオアライ）】を持つリュージ。原作アニメも観ていたという神尾は、「もともと好きな作品だったので出演できることが嬉しかった」と語り「本当にダーウィンズゲームの世界に入り込んでいるかのような感覚の中で撮影しました」と、作品世界の没入感を明かした。
ヒイラギを演じるのは、山本耕史。植物を自在に操る異能【千紫万紅（メグ・メル）】を持つヒイラギを演じる山本は、高度なVFX作品ならではの撮影環境について触れ、「今回は曽利監督の作品ということで、きっとまた想像を超える映像世界を作り上げてくれるんだろうな、という点では全く不安がありませんでした」と映画完成への期待を語った。
監督・脚本を務めるのは、「ピンポン」、「鋼の錬金術師」シリーズ、「八犬伝」などを手掛けてきた曽利文彦氏。原作の世界観をもとに、世界基準のVFXを駆使した圧倒的な映像表現で、異能【シギル】による迫力のあるバトルをスクリーンに描き出す。曽利監督は本作について、日常が突然崩れ、不条理な世界へ巻き込まれていく主人公・カナメの姿を通して「新しいヒーローの誕生ストーリー」とコメント。さらに、タイトルに込められた深い謎や壮大な物語にも触れ、次々に襲いかかる異能【シギル】を持つ敵に、人間力で立ち向かうカナメの姿を通して、観客自身が物語へ引き込まれていく作品であることを語った。また、原作・FLIPFLOPsも実写映画化についてコメントを寄せ「原作再現にとらわれず、映画として一番良いものにしてほしい」と、曽利監督へ託した本作への期待を明かしている。
◆「ダーウィンズゲーム」ティザービジュアル＆特報解禁
本作のファーストルックとして、ティザービジュアルと特報映像も解禁された。ティザービジュアルには、主人公・カナメをはじめ、シュカ、レイン、リュージ、ヒイラギら主要キャストが集結。それぞれが持つ異能【シギル】を繰り出す瞬間が描かれており、キャラクターごとの個性が際立つビジュアルとなっている。特報映像では、カナメが突如として未知なる世界へ転送され、“ダーウィンズゲーム”の幕開けから始まる。次々と繰り広げられる異能【シギル】の激しいバトル。迫り来る強敵、そして極限状態で戦うプレイヤーたちの姿を怒涛の展開で描写。それぞれが持つ唯一無二のシギルがぶつかり合う、一瞬たりとも目が離せない、疾走感あふれる映像となっている。（modelpress編集部）
◆中川大志（カナメ役）コメント
お話をいただいた時は正直少し驚きました。ここ最近は漫画原作作品で個性的なキャラクターを演じる機会が続いていたので、カナメのように真っ直ぐで強い正義感を持つ主人公を演じるのは新鮮に感じました。漫画原作が実写映画になる意味について、これまでも常に考えてきました。この「ダーウィンズゲーム」は、どこにでもいる普通の大学生が、ある日突然非現実的な戦いに巻き込まれていく物語です。だからこそ、生身の俳優がこの世界を生きることで、登場人物たちの恐怖や葛藤、そして成長をより身近に感じていただけるのではないかと思いました。撮影中は、これまで経験したことがないほどグリーンバックに囲まれた環境で芝居をする日々でした。自分たちがどんな場所にいて、何が起きているのか。未だに全貌が見えていないシーンも多くあります（笑）。曽利監督が描くVFXによって、この世界がどのように創り上げられるのか、僕自身も完成を楽しみにしています。迫力あるアクションや壮大なスケールはもちろんですが、それぞれのキャラクターがどんな想いでこの極限状況を生き抜こうとするのかにも注目していただけたら嬉しいです。映画館ならではの没入感の中で、「ダーウィンズゲーム」の世界にぜひ飛び込んでください！
◆Koki,（シュカ役）コメント
「ダーウィンズゲーム」という素晴らしい作品に参加させていただけたことを、とても嬉しく、光栄に思っています。以前から多くの方に愛されている作品だからこそ、出演が決まった時は喜びと同時に身の引き締まる思いでした。原作と脚本を読ませていただいた際、スリリングな展開や迫力あるアクションはもちろんですが、極限状態の中で描かれる人間の本質や、それぞれが抱える孤独、葛藤、仲間との絆に深く心を動かされました。単なるサバイバルではなく、1人ひとりの感情が丁寧に描かれ、成長していく姿も、この作品の大きな魅力だと感じています。私が演じる“無敗の女王”「シュカ」も、強さだけではなく、繊細さや揺れ動く感情を抱えながら懸命に生きている人物です。撮影期間中は緊張感のあるシーンも多く、毎日たくさんの刺激を受けながら、素晴らしいチームの皆さまと一緒にこの作品を作り上げることができました。迫力ある映像とともに、登場人物たちの心の動きにもぜひ注目していただけたら嬉しいです。「ダーウィンズゲーム」の世界を、ぜひ劇場で楽しんでいただけたらと思います。公開を楽しみに待っていてください。
◆畑芽育（レイン役）コメント
本作への出演が決まった時は、とても嬉しかったですし、共演の皆様とご一緒できることに心が震えました。原作と脚本を読んで、私たちと同じ普通の世界を生きる人々が、突然、信じがたい状況へ巻き込まれていく展開に緊張感やスリルを感じ、作品の魅力に引き込まれました。私が演じるレインは冷静でクールに見られることも多いけれど、人間らしい感情や葛藤を抱えた魅力的なキャラクターです。繊細な部分まで丁寧に表現できるようたくさん考えて演じました。迫力あるアクションはもちろん、「ダーウィンズゲーム」でしか味わえない独特な世界観を、ぜひ映画館の大スクリーンでお楽しみください。
◆神尾楓珠（リュージ役）コメント
もともと原作のアニメを観ていて、すごく好きな作品でもあったので、今回このような機会をいただけて大変嬉しかったです。リュージは、武装によって顔が隠れているシーンが多くあったり、ミステリアスに見えるキャラクターだと思います。原作に寄せた衣装やビジュアルだったこともあり、本当にダーウィンズゲームの世界に入り込んでいるかのような感覚の中で撮影しました。まだ完成した映像を観ていないので、シギルを駆使しての戦闘シーンなど、楽しみな部分も多く、どのような映像になっているのかワクワクしています。
◆山本耕史（ヒイラギ役）コメント
高度なVFX作品って、撮影中は想像力に頼る部分も多く、完成形が掴みにくくてとまどう場面も多いんですよね。しかし今回は曽利監督の作品という事で、きっとまた想像を超える映像世界を作り上げてくれるだろうな、という点では全く不安はありませんでした。ただ、各キャラクターが持つ異能【シギル】もさることながら、激しいバトルアクションも大きな見どころになると聞いて、実際僕ももう結構なオジサマなのでどこまでやれるかな、とか考えていました。そんな感じでかなり身構えつつ迎えたアクションパートの撮影日…「え？俺のアクションこれだけ？なのに、完成形はこんな凄い感じになっちゃうの！？」…現代のVFXって本当に凄いですね。
◆曽利文彦（監督）コメント
何気ない日常が、突然崩れ始める。主人公のカナメは、加速度的に、想像を絶する不条理な世界に巻き込まれていく。やっぱり映画はこうでなくっちゃ、と思わせてくれる展開。そして、何といっても原作のタイトルに込められた深い謎と、壮大な物語の扉が開かれました。監督の私ですら、早く皆さんにこの映画をお届けしたいと、わくわくが止まりません。次々に襲いかかる異能な敵に、人間力で立ち向かう、カナメの等身大の戦いに、皆さんは、ついつい自分を重ねてしまうでしょう。「ダーウィンズゲーム」は、そんな新しいヒーローの誕生ストーリーです。現在、全力で制作中です。完成まで、もうしばらくお待ちください！
◆FLIPFLOPs（フリップフロップス／原作）コメント
ダーウィンズゲームの実写映画化にあたり、曽利監督には「原作再現に囚われず、映画として一番良くする事に力を注いで欲しい」とお願いしました。漫画と実写映像は全く違った表現であり、原作そのものを再現することはそもそも不可能ですし、そこにこだわると映画の魅力を毀損してしまうと考えたからです。結果、素晴らしい「ダーウィンズゲームの映画」を創り上げて頂いております。完成が楽しみです。
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