蒼井優、18年ぶり地上波連ドラ主演！二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く『Ｔシャツが乾くまで』今夜スタート
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』の第1話が10日の今夜放送される。
【写真】中島歩演じる樹『Ｔシャツが乾くまで』第1話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久がオリジナルストーリーを紡いでいく。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
■第1話あらすじ
ある夏の日、二組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた二組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった…。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】中島歩演じる樹『Ｔシャツが乾くまで』第1話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久がオリジナルストーリーを紡いでいく。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
■第1話あらすじ
ある夏の日、二組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた二組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった…。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はTBS系にて毎週金曜22時放送。