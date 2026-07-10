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トランプ大統領は、ホルムズ海峡を航行する船舶をイランが攻撃した報復に“追加攻撃”を行ったと明らかにしました。さらにイラン側に対して「攻撃をしてきたら20倍の反撃をする」と強く警告しています。

■“言い間違い”も…イラン停戦「終わったと思う」

NATO首脳会議後、イランとの戦闘について発言していたトランプ大統領。ところが…

トランプ大統領
「我々に向けて111発のミサイルが“日本イスラム共和国”から発射された」

“日本イスラム共和国”――本来「イラン・イスラム共和国」と発言すべきところを言い間違えたとみられます。肝心なイランとの停戦については…

トランプ大統領
「私としては終わったと思う。これ以上取引したくない。彼らはクズだ」

■トランプ氏「攻撃してきたら20倍の反撃をする」

言葉通りイランの空に爆発音がとどろきました。

アメリカ中央軍がイランの防空システムなど90か所以上の目標を追加攻撃。イラン側がホルムズ海峡を通航する船舶を攻撃したことに対する“報復”でした。

トランプ大統領
「彼らが攻撃してきたら20倍の反撃をする」

アメリカメディアによりますと、アメリカ軍はイラン北部の2つの鉄道橋を攻撃。4月の停戦合意以降、初めてのインフラへの攻撃となります。

ホルムズ海峡に面したイランの港湾都市の一部では、停電が発生するなどの被害があったということです。（＊イランメディアによる）

一方、イランの革命防衛隊もペルシャ湾岸のアメリカ軍基地に報復攻撃。アメリカからの攻撃が続けば、報復措置を行う地域を拡大すると警告しています。

■報復の影響は“国葬”にも…

報復の影響は、アメリカイスラエルによる攻撃で死亡したイランの前最高指導者、アリ・ハメネイ師の国葬にも出ています。

棺がアリ・ハメネイ師の故郷の街で埋葬される予定ですが、首都・テヘランから故郷の街に向かう鉄道が攻撃でストップ。埋葬に参加予定の人に影響が出た可能性があるとみられています。

今回のアメリカからの攻撃で14人が亡くなり、78人がケガをしたイラン

そのイラン側について、トランプ大統領は「彼らは取引をしたがっているが、値するか分からない。彼らがその約束を守るか分からないからだ」としました。

停戦の覚書への署名からおよそ3週間。トランプ大統領は、イランとの本格的な戦闘再開を否定しています。

（7月9日放送『news zero』より）