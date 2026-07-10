Aぇ! group正門良規主演『Chat Boy』キービジュアル解禁 共演に片桐仁、落合モトキら
Aぇ! groupの正門良規が主演するSTARTO ENTERTAINMENT発の縦型ショートドラマ「エスドラ」第4弾『Chat Boy』より、キービジュアルが解禁。片桐仁、落合モトキの出演も発表された。
【写真】ドラマ『Chat Boy』に出演する正門良規、川島如恵留、片桐仁、落合モトキ
本作は、現代におけるAI依存とその代償を描く、新感覚ヒューマンサスペンス作品。正門は“絶対に自分を否定してこない”Chat AIによって自己肯定感を保ちながら働く、漫画編集者・内海を演じる。
ある日、政府が出した「AI規制」により、Chat AIが使えなくなってしまい、内海は人型AIをリースする会社「レンタルシンユウ」にたどり着き、高校時代のクラスメイト・藤野にそっくりな人型AIに出会う―。
内海と共同生活をしながら、内海を支える藤野役には、正門とドラマ初共演となる川島如恵留。「レンタルシンユウ」の管理人で、飄々（ひょうひょう）と確信をつく言葉を話す管理人・零谷役に片桐仁。人間臭さで内海にぶつかり、内海の中の何かを崩していく、伸び悩む漫画家・中澤役に落合モトキ。ほか、若林時英が出演する。
クランクインは、高校時代を描く回想シーンからスタート。大型歌番組などで共演経験のある正門と川島だったが、お芝居で本格的に向き合うのは今回が初めて。お互いの学生服姿に「似合うね」と、少しぎこちなく照れ笑いを浮かべる場面も。
作品内では人と向き合うことが苦手な内海を演じる正門と、人型AIを演じる川島…と、不思議な関係性の2人だが、その後、撮影を通じて少しずつ距離を縮め、クランクアップの際には「あっという間に終わってしまった…」と、名残惜しんでいた。
キービジュアルは、、枝優花監督が正門演じる内海のトリセツ…というイメージで制作。ドラマ撮影の合間に撮りだめた写真などで構成されている。
「エスドラ」第4弾作品『Chat Boy』は、エスドラ公式YouTubeにて8月1日17時より配信開始予定。
【写真】ドラマ『Chat Boy』に出演する正門良規、川島如恵留、片桐仁、落合モトキ
本作は、現代におけるAI依存とその代償を描く、新感覚ヒューマンサスペンス作品。正門は“絶対に自分を否定してこない”Chat AIによって自己肯定感を保ちながら働く、漫画編集者・内海を演じる。
内海と共同生活をしながら、内海を支える藤野役には、正門とドラマ初共演となる川島如恵留。「レンタルシンユウ」の管理人で、飄々（ひょうひょう）と確信をつく言葉を話す管理人・零谷役に片桐仁。人間臭さで内海にぶつかり、内海の中の何かを崩していく、伸び悩む漫画家・中澤役に落合モトキ。ほか、若林時英が出演する。
クランクインは、高校時代を描く回想シーンからスタート。大型歌番組などで共演経験のある正門と川島だったが、お芝居で本格的に向き合うのは今回が初めて。お互いの学生服姿に「似合うね」と、少しぎこちなく照れ笑いを浮かべる場面も。
作品内では人と向き合うことが苦手な内海を演じる正門と、人型AIを演じる川島…と、不思議な関係性の2人だが、その後、撮影を通じて少しずつ距離を縮め、クランクアップの際には「あっという間に終わってしまった…」と、名残惜しんでいた。
キービジュアルは、、枝優花監督が正門演じる内海のトリセツ…というイメージで制作。ドラマ撮影の合間に撮りだめた写真などで構成されている。
「エスドラ」第4弾作品『Chat Boy』は、エスドラ公式YouTubeにて8月1日17時より配信開始予定。