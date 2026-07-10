『ジュラシック・ワールド／復活の大地』地上波初放送＆本編ノーカット【「金曜ロードショー」今後のラインナップ】
映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』（2025年）が、7月31日の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠（後9：00〜後11：34※放送枠40分拡大）で地上波初放送される。
【場面写真】大迫力！恐竜の口の中
全世界に驚きと興奮をもたらした衝撃のパニック・アドベンチャー第1作『ジュラシック・パーク』の公開から33年が経ち、同シリーズはこれまでに9400億円を超える興行収入を記録。『ジュラシック・ワールド／復活の大地』はシリーズ7作目となる。
今回の舞台は、前作『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』で恐竜との共存を余儀なくされた世界の誕生から5年後。恐竜が暮らしていた時代とは異なり、彼らには厳しい環境である現代では、古代に繁栄していた環境と似た、赤道直下の限られた地域にのみ生存が可能であった。しかし、彼らの持つDNAには、人類の生命を救う薬の製造に欠かせない極めて重要なファクターが隠されていた。
監督は、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』を手掛けた、ギャレス・エドワーズ氏が務めた。脚本は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めた、シリーズ第1作と第2作で脚本を務めたデヴィッド・コープ氏が担当した。
シリーズで初めての女性主人公であるゾーラ・ベネットを“アクション界の至宝”スカーレット・ヨハンソンが務める。さらに、ゾーラが信頼を寄せる傭兵のダンカン・キンケイドを『ムーンライト』（2017年）、『グリーンブック』（19年）で2度のアカデミー賞を受賞した名優のマハーシャラ・アリが務める。第1作に登場するアラン・グラント博士の教え子の古生物学者のヘンリー・ルーミス博士は『ウィキッド ふたりの魔女』（24年）、および『ウィキッド 永遠の約束』（25年）でフィエロ役を演じたジョナサン・ベイリーが演じる。
本作は世界的に高い評価を受け、第98回アカデミー賞で視覚効果賞にノミネートされた。今回は、本編ノーカットで放送する。
【「金曜ロードショー」今後のラインナップ】
7月10日『映画 キングダム スペシャルエディション』
17日『今夜限りの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』最新作公開記念SP』
24日『モアナと伝説の海』※本編ノーカット
31日『ジュラシック・ワールド／復活の大地』※本編ノーカット・地上波初放送
【場面写真】大迫力！恐竜の口の中
全世界に驚きと興奮をもたらした衝撃のパニック・アドベンチャー第1作『ジュラシック・パーク』の公開から33年が経ち、同シリーズはこれまでに9400億円を超える興行収入を記録。『ジュラシック・ワールド／復活の大地』はシリーズ7作目となる。
監督は、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』を手掛けた、ギャレス・エドワーズ氏が務めた。脚本は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めた、シリーズ第1作と第2作で脚本を務めたデヴィッド・コープ氏が担当した。
シリーズで初めての女性主人公であるゾーラ・ベネットを“アクション界の至宝”スカーレット・ヨハンソンが務める。さらに、ゾーラが信頼を寄せる傭兵のダンカン・キンケイドを『ムーンライト』（2017年）、『グリーンブック』（19年）で2度のアカデミー賞を受賞した名優のマハーシャラ・アリが務める。第1作に登場するアラン・グラント博士の教え子の古生物学者のヘンリー・ルーミス博士は『ウィキッド ふたりの魔女』（24年）、および『ウィキッド 永遠の約束』（25年）でフィエロ役を演じたジョナサン・ベイリーが演じる。
本作は世界的に高い評価を受け、第98回アカデミー賞で視覚効果賞にノミネートされた。今回は、本編ノーカットで放送する。
【「金曜ロードショー」今後のラインナップ】
7月10日『映画 キングダム スペシャルエディション』
17日『今夜限りの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』最新作公開記念SP』
24日『モアナと伝説の海』※本編ノーカット
31日『ジュラシック・ワールド／復活の大地』※本編ノーカット・地上波初放送