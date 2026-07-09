はのんまゆ、ソロショット　※「はのんまゆ」X

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　アイドルグループ「INUWASI」のはのんまゆが9日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。

【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！　大胆な水着ショットも（7枚）

　2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。

　そんな彼女が「おはのんちゃん！して！」と投稿したのは自身のソロショット。オレンジのタイトなニットトップス×ミニスカート姿で魅せた。投稿には200を超えるコメントが集まっており、多数の「いいね！」を贈られている。

引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）