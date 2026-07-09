平手打ち騒動から4年…ウィル・スミス夫妻、約2年前に同居を再開「2人は愛し合っている」
2022年に開催されたアカデミー賞での平手打ち事件で注目を集めたウィル・スミスとジェイダ・ピンケット＝スミス夫妻。長らく別居が伝えられていたが、この2年は別居を解消し、現在は幸せな生活を送っているそうだ。
【写真】平手打ち事件が起きた第94回アカデミー賞 授賞式前のレッドカーペットに登場したウィル＆ジェイダ
Peopleによると、「ジェイダは2年前にウィルの元に戻りました。2人はハッピーで愛し合い、これまでと同様お互いをサポートしています」と関係者が明かしたという。
ウィルとジェイダは1997年に結婚し、息子ジェイデン（27）と娘ウィロー（25）をもうけた。2022年のアカデミー賞授賞式では、脱毛に悩むジェイダの髪型をジョークにしたクリス・ロックをウィルが平手打ちし、大きな波紋を呼んだ。しかし、ジェイダは2023年10月に出版した回顧録の中で、2016年からウィルと別居していたことを告白。一方で、離婚の意思はないことも明かしていた。
ジェイダは回顧録発売に際して出演したNBCのインタビューで、「書類上の離婚ではない」と説明。「2016年に入るころには、すでに努力することに疲れ切ってしまった」「2人とも、相手に対して求める理想に囚われていたんだと思う」とコメント。「私たちには離婚する理由はない、何であれ乗り越えると約束した。その約束を破ることはできない」と述べ、「まだ自分たちの関係がどういったものなのか、模索しているところ」と語っていた。
なお二人は先月、パリ・ファッションウィークで開催されたクリスチャン・ルブタンの2027年春夏メンズコレクションのショーに来場。ランウェイを歩いたジェイデンを応援した。会場にはウィローやジェイダの母エイドリアン・バンフィールド・ノリス、ウィルが前妻との間にもうけた息子トレイも駆けつけ、家族でポーズを取るなど、仲むつまじい姿を見せていた。
【写真】平手打ち事件が起きた第94回アカデミー賞 授賞式前のレッドカーペットに登場したウィル＆ジェイダ
Peopleによると、「ジェイダは2年前にウィルの元に戻りました。2人はハッピーで愛し合い、これまでと同様お互いをサポートしています」と関係者が明かしたという。
ジェイダは回顧録発売に際して出演したNBCのインタビューで、「書類上の離婚ではない」と説明。「2016年に入るころには、すでに努力することに疲れ切ってしまった」「2人とも、相手に対して求める理想に囚われていたんだと思う」とコメント。「私たちには離婚する理由はない、何であれ乗り越えると約束した。その約束を破ることはできない」と述べ、「まだ自分たちの関係がどういったものなのか、模索しているところ」と語っていた。
なお二人は先月、パリ・ファッションウィークで開催されたクリスチャン・ルブタンの2027年春夏メンズコレクションのショーに来場。ランウェイを歩いたジェイデンを応援した。会場にはウィローやジェイダの母エイドリアン・バンフィールド・ノリス、ウィルが前妻との間にもうけた息子トレイも駆けつけ、家族でポーズを取るなど、仲むつまじい姿を見せていた。