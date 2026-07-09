大西利空、あざとい願いごと明かすも清水崇監督がツッコミ「ちょっとかわいこぶってる」
俳優の鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、大西利空が9日、東京・渋谷の稲荷橋広場で行われたホラー映画『だぁれかさんとアソぼ？』（24日公開）の階段セレモニーに参加した。
【写真】恐怖…鎮西寿々歌＆大西利空らに近づくだぁれかさん
作品にかけ、イベントでは“やりたいけどやっちゃいけないこと”を発表することに。大西は「撮影現場に差し入れられる、おいしいお菓子たちを他人の分まで全部食べたいです！」と笑顔で話した。鎮西は「やってません？」とにやりとし、清水崇監督は「ちょっとかわいこぶってる。好感度のため？かわいい！」とイジって笑いを誘っていた。
イベントには、星乃あんな、向井怜衣、小國舞羽、室はんなも参加した。
本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最新作。学校の、誰もいない階段。その13段目。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ。若者の間でひそかに広がる“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃）が恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラーとなる。
【写真】恐怖…鎮西寿々歌＆大西利空らに近づくだぁれかさん
作品にかけ、イベントでは“やりたいけどやっちゃいけないこと”を発表することに。大西は「撮影現場に差し入れられる、おいしいお菓子たちを他人の分まで全部食べたいです！」と笑顔で話した。鎮西は「やってません？」とにやりとし、清水崇監督は「ちょっとかわいこぶってる。好感度のため？かわいい！」とイジって笑いを誘っていた。
本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最新作。学校の、誰もいない階段。その13段目。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ。若者の間でひそかに広がる“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃）が恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラーとなる。