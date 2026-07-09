鎮西寿々歌、やっちゃいけないけどやりたいことを明かす「なんなら呪いもかけちゃう！」
俳優の鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）が9日、東京・渋谷の稲荷橋広場で行われたホラー映画『だぁれかさんとアソぼ？』（24日公開）の階段セレモニーに参加した。
【全身ショット】美脚ちらり…ブラックドレスで魅了した鎮西寿々歌
作品にかけ、イベントでは“やりたいけどやっちゃいけないこと”を発表することに。鎮西は「街中の歩いている通行人の皆さん全員の背中に『だぁれかさんとアソぼ？』のポスターを貼りまくる！なんなら呪いもかけちゃう！」と笑顔で話した。清水崇監督は「ほかの皆さんより、ちゃんと作品にちなんだことを言ってくれる。ありがたいです。（やっても）おすずなら許してもらえると思う。俺がやったら、すぐに捕まると思うけど」と笑っていた。
イベントには、星乃あんな、大西利空、向井怜衣、小國舞羽、室はんな、清水崇監督も参加した。
本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最新作。学校の、誰もいない階段。その13段目。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ。若者の間でひそかに広がる“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃）が恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラーとなる。
【全身ショット】美脚ちらり…ブラックドレスで魅了した鎮西寿々歌
作品にかけ、イベントでは“やりたいけどやっちゃいけないこと”を発表することに。鎮西は「街中の歩いている通行人の皆さん全員の背中に『だぁれかさんとアソぼ？』のポスターを貼りまくる！なんなら呪いもかけちゃう！」と笑顔で話した。清水崇監督は「ほかの皆さんより、ちゃんと作品にちなんだことを言ってくれる。ありがたいです。（やっても）おすずなら許してもらえると思う。俺がやったら、すぐに捕まると思うけど」と笑っていた。
本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最新作。学校の、誰もいない階段。その13段目。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ。若者の間でひそかに広がる“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃）が恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラーとなる。