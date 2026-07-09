FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、映画単独初主演作の完成に喜び「素晴らしい作品がこの世に生まれた」
俳優の鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）が9日、東京・渋谷の稲荷橋広場で行われたホラー映画『だぁれかさんとアソぼ？』（7月24日公開）の階段セレモニーに参加した。
【写真】恐怖…鎮西寿々歌＆大西利空らに近づくだぁれかさん
鎮西は本作で映画単独初主演を務める。また、ホラー映画も初出演となる。つい先日に完成した作品を観たばかりだそうで、鎮西は「こうして皆様の前に立っているということはいよいよ皆さんに観ていただけるということ。すごくドキドキはしているんですけど、本当に素晴らしい作品がこの世に生まれたと思うので、たくさんの方に観ていただきたいと思います」としみじみ。そして「（イベントを）渋谷でやっていると、いろんな方が通りかかる。これをきっかけに映画館に足を運んでいただけたらなと思います」とバズることを期待していた。
イベントには、星乃あんな、大西利空、向井怜衣、小國舞羽、室はんな、清水崇監督も参加した。
本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最新作。学校の、誰もいない階段。その13段目。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ。若者の間でひそかに広がる“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃あんな）が恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラーとなる。
【写真】恐怖…鎮西寿々歌＆大西利空らに近づくだぁれかさん
鎮西は本作で映画単独初主演を務める。また、ホラー映画も初出演となる。つい先日に完成した作品を観たばかりだそうで、鎮西は「こうして皆様の前に立っているということはいよいよ皆さんに観ていただけるということ。すごくドキドキはしているんですけど、本当に素晴らしい作品がこの世に生まれたと思うので、たくさんの方に観ていただきたいと思います」としみじみ。そして「（イベントを）渋谷でやっていると、いろんな方が通りかかる。これをきっかけに映画館に足を運んでいただけたらなと思います」とバズることを期待していた。
本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最新作。学校の、誰もいない階段。その13段目。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ。若者の間でひそかに広がる“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃あんな）が恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラーとなる。