【岸和田の映画館】前代未聞の「だんじり4DX」上映決定 全国22劇場でも一部体験可能に【概要】
ローソン・ユナイテッドシネマは、大阪の「ユナイテッド・シネマ岸和田」（岸和田カンカンベイサイドモールWEST内）の劇場名を8月7日から「ローソン・ユナイテッドシネマ岸和田」に改め、体感型アトラクション4Dシアター「4DX」を導入する。あわせて、映画館史上初となる「だんじり4DX」の上映が決まった。さらに、全国の同社グループの4DXシアターでも「だんじり4DX」が一部楽しめる。
【動画】2Dの時点で大迫力…4DX化される「岸和田だんじり祭」の映像
「4DX」は、最新の体感型（4D）上映システム。映画のシーンに連動してシートが前後＆上下左右に動き、衝撃まで再現。さらに、吹きかかる「水」「風」や、「フラッシュ」「香り」「煙」などによって、映画を観るだけでなく、体感できる。ローソン・ユナイテッドシネマが運営する映画館での4DX導入は、岸和田を含めて全国23劇場となり、国内最多となる（2026年7月1日時点）。
新たに導入される岸和田は「岸和田だんじり祭」で有名。重さ約4トンの巨大なだんじり（山車）を猛スピードで曳き回し、特に豪快に直角に曲がる「やりまわし」は大迫力。この映像がなんと4DX化され、特別ショート映像「だんじり4DX」が上映される。
だんじりの映像にさまざまな4D効果が連動し、まるで祭りの真っただ中にいるかのような臨場感。だんじりの上に乗る大工方の視点の映像も駆使され、普段は味わえない極限体験ができる。
ローソン・ユナイテッドシネマ岸和田では、4DXシアター限定で8月7日より映画上映開始前に約1分間上映。それだけでなく、全国のローソン・ユナイテッドシネマグループの4DXシアター22劇場でも7月中旬〜8月6日に15秒の特報映像として「だんじり4DX」が上映される。
岸和田ではこのほか、岸和田市のイメージキャラクター「ちきりくん」と4DXのコラボイラストを使った4DX鑑賞者限定うちわプレゼントや、特別デザインの「CLUB-SPICEカード」発売も実施される。
■「だんじり4DX」上映情報
期間：2026年8月7日（金）〜 終了日未定
※ローソン・ユナイテッドシネマ岸和田の4DXシアター限定。映画上映開始前に体験できる。
※全国のローソン・ユナイテッドシネマグループの4DXシアター22劇場でも7月中旬〜8月6日（木）まで特報映像（15秒）を上映。
■ローソン・ユナイテッドシネマ岸和田 4DX上映作品ラインナップ
8月7日（金）より上映
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
『モアナと伝説の海』
『ミニオンズ＆モンスターズ』
※『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』『モアナと伝説の海』通常版は7月31日（金）公開
「4DX」は、最新の体感型（4D）上映システム。映画のシーンに連動してシートが前後＆上下左右に動き、衝撃まで再現。さらに、吹きかかる「水」「風」や、「フラッシュ」「香り」「煙」などによって、映画を観るだけでなく、体感できる。ローソン・ユナイテッドシネマが運営する映画館での4DX導入は、岸和田を含めて全国23劇場となり、国内最多となる（2026年7月1日時点）。
新たに導入される岸和田は「岸和田だんじり祭」で有名。重さ約4トンの巨大なだんじり（山車）を猛スピードで曳き回し、特に豪快に直角に曲がる「やりまわし」は大迫力。この映像がなんと4DX化され、特別ショート映像「だんじり4DX」が上映される。
だんじりの映像にさまざまな4D効果が連動し、まるで祭りの真っただ中にいるかのような臨場感。だんじりの上に乗る大工方の視点の映像も駆使され、普段は味わえない極限体験ができる。
ローソン・ユナイテッドシネマ岸和田では、4DXシアター限定で8月7日より映画上映開始前に約1分間上映。それだけでなく、全国のローソン・ユナイテッドシネマグループの4DXシアター22劇場でも7月中旬〜8月6日に15秒の特報映像として「だんじり4DX」が上映される。
岸和田ではこのほか、岸和田市のイメージキャラクター「ちきりくん」と4DXのコラボイラストを使った4DX鑑賞者限定うちわプレゼントや、特別デザインの「CLUB-SPICEカード」発売も実施される。
■「だんじり4DX」上映情報
期間：2026年8月7日（金）〜 終了日未定
※ローソン・ユナイテッドシネマ岸和田の4DXシアター限定。映画上映開始前に体験できる。
※全国のローソン・ユナイテッドシネマグループの4DXシアター22劇場でも7月中旬〜8月6日（木）まで特報映像（15秒）を上映。
■ローソン・ユナイテッドシネマ岸和田 4DX上映作品ラインナップ
8月7日（金）より上映
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
『モアナと伝説の海』
『ミニオンズ＆モンスターズ』
※『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』『モアナと伝説の海』通常版は7月31日（金）公開