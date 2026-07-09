FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、渋谷の地で笑顔の宣告「皆様は呪われた皆様」 主演するホラー映画イベントに登場
俳優の鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）が9日、東京・渋谷の稲荷橋広場で行われたホラー映画『だぁれかさんとアソぼ？』（7月24日公開）の階段セレモニーに参加した。
【全身ショット】美脚ちらり…ブラックドレスで魅了した鎮西寿々歌
冒頭のあいさつで鎮西は、ファンや通りがかった人へ「お集まりいただき、ありがとうございます！」と感謝。そして「今日、ご縁があって来られた皆様は呪われた皆様。ということで呪われた時間を一緒に過ごしたいと思います！よろしくお願いします」と笑顔で宣告して笑いを誘っていた。
イベントには、星乃あんな、大西利空、向井怜衣、小國舞羽、室はんな、清水崇監督も参加した。
本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最新作。学校の、誰もいない階段。その13段目。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ。若者の間でひそかに広がる“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃あんな）が恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラーとなる。
【全身ショット】美脚ちらり…ブラックドレスで魅了した鎮西寿々歌
冒頭のあいさつで鎮西は、ファンや通りがかった人へ「お集まりいただき、ありがとうございます！」と感謝。そして「今日、ご縁があって来られた皆様は呪われた皆様。ということで呪われた時間を一緒に過ごしたいと思います！よろしくお願いします」と笑顔で宣告して笑いを誘っていた。
本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最新作。学校の、誰もいない階段。その13段目。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ。若者の間でひそかに広がる“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃あんな）が恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラーとなる。