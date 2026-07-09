ティモシー・シャラメ主演『デューン 砂の惑星PART3』新予告＆ポスター解禁 戦いは砂漠の惑星から宇宙へ
12月18日に日米同時公開されるティモシー・シャラメ主演映画『デューン 砂の惑星PART3』より、シリーズ最大級の戦いのはじまりを予感させる新予告とUS版ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】シリーズ最大級の戦いのはじまりを予感させる新予告
物語の舞台は、宇宙で最も貴重な資源“スパイス”が唯一採れる砂の惑星＜デューン＞。家族を失った青年ポールの成長と、宇宙の覇権を巡る壮大な戦いが繰り広げられる究極のSFスペクタクルだ。監督はドゥニ・ヴィルヌーヴ（『メッセージ』『ブレードランナー 2049』）。
原作は、「スター・ウォーズ」シリーズや『風の谷のナウシカ』など世界中の数々のSF作品に影響を与えたとされる『デューン 砂の惑星』（フランク・ハーバート著／早川書房）。シリーズ第1作目『DUNE／デューン 砂の惑星』（21）と2作目『デューン 砂の惑星PART2』（24）は全世界で大ヒット、2作品でアカデミー賞を8部門受賞した。スティーヴン・スピルバーグが「今まで観た中で最も見事なSF映画のひとつ」、クリストファー・ノーランが「驚異的。まさに大スクリーンのために作られている」と絶賛している。
この度、完結編となる『デューン 砂の惑星PART3』より、シリーズ最大級の戦いのはじまりを予感させる新予告とUS版ポスタービジュアルが解禁。
宇宙の頂点に君臨する皇帝と仇敵ハルコンネン家の策略で、家族を失った青年ポール（ティモシー）。すべてを奪われた彼が、逃げ込んだ砂漠で“砂の民”と出会うまでが描かれた『DUNE／デューン 砂の惑星』。その後、運命の女性チャニ（ゼンデイヤ）と結ばれ、“砂漠の戦士”となったポールが家族を奪った相手への復讐に立ち上がり、戦いの果てに勝利を掴むまでが描かれた『デューン 砂の惑星PART2』。
新予告映像では、復讐を果たし、戦いを終わらせたはずのポールが、新たな宇宙の皇帝へ上り詰めた姿が映し出される。「約束したじゃない。戦いを終わらせるって。ずっとあなたと一緒だと信じてたのに」と問い詰めるチャニに対し、「君に何がわかる」と冷徹に返すポール。皇帝となりすべてを手にしたポールだったが、平和を願うがゆえに、絶えることの無い戦争に身を絡めとられていく。
そんな中、ポールを危険視する者が暗殺を計画し、さらなる争いの火種が生まれる。広大な砂漠や宇宙空間を舞台にした圧巻の総力戦、巨大兵器での戦い、そして、すべてを飲み込むサンドワーム…同シリーズならではの圧倒的な映像の数々も映し出される。
予告にはさらに、ポールのために命を落としたはずの最強の戦士ダンカン（ジェイソン・モモア）が再登場。ポールが誰よりも信頼していた男の復活の真相とは？今回本格的に登場を果たすポールの妹アリア（アニャ・テイラー＝ジョイ）は血だらけで叫び声をあげ、同じく初登場のロバート・パティンソン演じる謎の男の姿も。彼はいったい何者なのか？数々の謎と憶測を呼ぶ展開に、ポールとチャニ、そして宇宙の運命の行く末を描く完結編への期待が高まる。
映画『デューン 砂の惑星PART3』は、12月18日から日米同時公開。
【動画】シリーズ最大級の戦いのはじまりを予感させる新予告
物語の舞台は、宇宙で最も貴重な資源“スパイス”が唯一採れる砂の惑星＜デューン＞。家族を失った青年ポールの成長と、宇宙の覇権を巡る壮大な戦いが繰り広げられる究極のSFスペクタクルだ。監督はドゥニ・ヴィルヌーヴ（『メッセージ』『ブレードランナー 2049』）。
この度、完結編となる『デューン 砂の惑星PART3』より、シリーズ最大級の戦いのはじまりを予感させる新予告とUS版ポスタービジュアルが解禁。
宇宙の頂点に君臨する皇帝と仇敵ハルコンネン家の策略で、家族を失った青年ポール（ティモシー）。すべてを奪われた彼が、逃げ込んだ砂漠で“砂の民”と出会うまでが描かれた『DUNE／デューン 砂の惑星』。その後、運命の女性チャニ（ゼンデイヤ）と結ばれ、“砂漠の戦士”となったポールが家族を奪った相手への復讐に立ち上がり、戦いの果てに勝利を掴むまでが描かれた『デューン 砂の惑星PART2』。
新予告映像では、復讐を果たし、戦いを終わらせたはずのポールが、新たな宇宙の皇帝へ上り詰めた姿が映し出される。「約束したじゃない。戦いを終わらせるって。ずっとあなたと一緒だと信じてたのに」と問い詰めるチャニに対し、「君に何がわかる」と冷徹に返すポール。皇帝となりすべてを手にしたポールだったが、平和を願うがゆえに、絶えることの無い戦争に身を絡めとられていく。
そんな中、ポールを危険視する者が暗殺を計画し、さらなる争いの火種が生まれる。広大な砂漠や宇宙空間を舞台にした圧巻の総力戦、巨大兵器での戦い、そして、すべてを飲み込むサンドワーム…同シリーズならではの圧倒的な映像の数々も映し出される。
予告にはさらに、ポールのために命を落としたはずの最強の戦士ダンカン（ジェイソン・モモア）が再登場。ポールが誰よりも信頼していた男の復活の真相とは？今回本格的に登場を果たすポールの妹アリア（アニャ・テイラー＝ジョイ）は血だらけで叫び声をあげ、同じく初登場のロバート・パティンソン演じる謎の男の姿も。彼はいったい何者なのか？数々の謎と憶測を呼ぶ展開に、ポールとチャニ、そして宇宙の運命の行く末を描く完結編への期待が高まる。
映画『デューン 砂の惑星PART3』は、12月18日から日米同時公開。