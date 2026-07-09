『ハリー・ポッター』スタジオツアー東京、“闇の魔術のハロウィーン”初開催 デスイーター＆ディメンターが出現
映画『ハリー・ポッター』シリーズの世界を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（東京都練馬区）で、開業以来初となるハロウィーンイベント「闇の魔術のハロウィーン」が、9月10日から11月8日まで開催されることが決定した。
【画像】死喰い人（デスイーター）のイメージ
本イベントでは、『ハリー・ポッター』シリーズで主人公ハリーが立ち向かった“闇の魔術（ダーク・アーツ）”の世界をテーマに、闇の帝王 ヴォルデモート卿 と、その配下である 死喰い人（デスイーター） がスタジオツアー東京を占拠。館内全体が闇の勢力に支配された魔法界へと姿を変える。
スタジオツアー東京がハロウィーンイベントを開催するのは、2023年の開業以来初めて。ハリー・ポッターが命懸けで立ち向かった“闇の世界”を、スリルと臨場感たっぷりに体験できる特別企画となる。
象徴的なセットである大広間では、『ハリー・ポッターと賢者の石』を彷彿とさせるように、無数のジャック・オー・ランタンが空中に浮かび、お菓子が並ぶ幻想的なハロウィーン空間を演出。
さらに館内各所には闇の勢力の象徴である「闇の印」が現れ、死喰い人たちが出現。禁じられた森には 吸魂鬼（ディメンター） が姿を見せるほか、魔法省は死喰い人によって制圧されるなど、映画さながらの緊張感あふれる演出が展開される。
また、毎回テーマに合わせた映像演出が人気のホグワーツ城模型では、プロジェクションマッピングによって不気味な“闇の世界”を表現。ディメンターが漂う恐怖の空間へと変貌し、映画の世界に入り込んだような没入体験を楽しめる。
期間中は、“闇の魔術”をイメージした限定フードも登場。ハロウィーンシーズン限定の特別な魔法界を味わうことができる。
All characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: （C） & TM WBEI. Publishing Rights （C） JKR.
【画像】死喰い人（デスイーター）のイメージ
本イベントでは、『ハリー・ポッター』シリーズで主人公ハリーが立ち向かった“闇の魔術（ダーク・アーツ）”の世界をテーマに、闇の帝王 ヴォルデモート卿 と、その配下である 死喰い人（デスイーター） がスタジオツアー東京を占拠。館内全体が闇の勢力に支配された魔法界へと姿を変える。
象徴的なセットである大広間では、『ハリー・ポッターと賢者の石』を彷彿とさせるように、無数のジャック・オー・ランタンが空中に浮かび、お菓子が並ぶ幻想的なハロウィーン空間を演出。
さらに館内各所には闇の勢力の象徴である「闇の印」が現れ、死喰い人たちが出現。禁じられた森には 吸魂鬼（ディメンター） が姿を見せるほか、魔法省は死喰い人によって制圧されるなど、映画さながらの緊張感あふれる演出が展開される。
また、毎回テーマに合わせた映像演出が人気のホグワーツ城模型では、プロジェクションマッピングによって不気味な“闇の世界”を表現。ディメンターが漂う恐怖の空間へと変貌し、映画の世界に入り込んだような没入体験を楽しめる。
期間中は、“闇の魔術”をイメージした限定フードも登場。ハロウィーンシーズン限定の特別な魔法界を味わうことができる。
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