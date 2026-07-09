『風、薫る』“直美”上坂樹里、“りん”見上愛に厳しい宣告 ネット共感「至極真っ当」「直美の言う通り」（ネタバレあり）
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「差し出せぬ手」（第74回）が9日に放送され、直美（上坂）がりん（見上）に厳しい宣告をすると、ネット上には「至極真っ当」「心苦しいけど直美の言う通り」「頑張れりん」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）は捨松（多部未華子）と再会
直美が団子屋を訪ねると、そこにシマケン（佐野晶哉）がやってくる。りんのことを心配するシマケンに、直美は近況を伝える。
一方のりんは環（英茉）のために頑張ろうとするのだが、折に触れて亡くなった山本（本田大輔）のことを思い出してしまい、仕事がうまくいかない。
ある日、りんの目の前で患者の容態が急変。りんが動けずにじっと患者のことを見つめていると、そこに直美が駆け付ける。ふと我に返ったりんに、直美は患者の脈を測るよう指示。しかしりんは手が震えて脈を測ることができない…。
第74回のラストシーンでは、気落ちするりんを多江（生田絵梨花）とトメ（原嶋凛）が慰める。そこにやってきた直美はりんに「看護婦、辞めな」と言い放つ。突然の言葉にトメが「何があったか知らないけど、りんさんだって好きで手が震えるわけじゃ…」と意見すると、直美は「りんの事情は患者さんには関係ない」とキッパリ。そして「外科看護婦取締として、今のりんには看護婦として働いてもらうわけにはいきません」と告げるのだった。
直美からの厳しい言葉に対してネット上には「冷たく聞こえても直美の言うことは正しい」「至極真っ当」「心苦しいけど直美の言う通りだよね」といった声や「りんはもう長い休養が必要」「一旦は現場から離れる必要があるね」「こっからどうやって復活するか楽しみだ、頑張れりん」などの投稿が集まっていた。
直美が団子屋を訪ねると、そこにシマケン（佐野晶哉）がやってくる。りんのことを心配するシマケンに、直美は近況を伝える。
一方のりんは環（英茉）のために頑張ろうとするのだが、折に触れて亡くなった山本（本田大輔）のことを思い出してしまい、仕事がうまくいかない。
ある日、りんの目の前で患者の容態が急変。りんが動けずにじっと患者のことを見つめていると、そこに直美が駆け付ける。ふと我に返ったりんに、直美は患者の脈を測るよう指示。しかしりんは手が震えて脈を測ることができない…。
第74回のラストシーンでは、気落ちするりんを多江（生田絵梨花）とトメ（原嶋凛）が慰める。そこにやってきた直美はりんに「看護婦、辞めな」と言い放つ。突然の言葉にトメが「何があったか知らないけど、りんさんだって好きで手が震えるわけじゃ…」と意見すると、直美は「りんの事情は患者さんには関係ない」とキッパリ。そして「外科看護婦取締として、今のりんには看護婦として働いてもらうわけにはいきません」と告げるのだった。
直美からの厳しい言葉に対してネット上には「冷たく聞こえても直美の言うことは正しい」「至極真っ当」「心苦しいけど直美の言う通りだよね」といった声や「りんはもう長い休養が必要」「一旦は現場から離れる必要があるね」「こっからどうやって復活するか楽しみだ、頑張れりん」などの投稿が集まっていた。