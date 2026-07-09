『デューン 砂の惑星PART3』新予告解禁 ティモシー・シャラメが皇帝に、ジェイソン・モモア復活も
「スター・ウォーズ」や『風の谷のナウシカ』など世界中の数々のSF作品に影響を与えたとされるフランク・ハーバートのSF小説を実写化したシリーズの完結編『デューン 砂の惑星PART3』の新予告映像とUS版ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】『デューン 砂の惑星PART3』新予告
ティモシー・シャラメ演じる主人公ポールが宇宙の皇帝となり、新たな戦いへ身を投じる姿や、前作で命を落としたはずのジェイソン・モモア演じるダンカンの再登場など、シリーズ完結編を彩る新たな映像が公開された。
2021年公開の『DUNE／デューン 砂の惑星』、2024年公開の『デューン 砂の惑星PART2』はいずれも世界的大ヒットを記録し、2作合わせてアカデミー賞8部門を受賞した。
物語の舞台は、宇宙で最も貴重な資源「スパイス」が採れる惑星デューン。宇宙の頂点に君臨する皇帝と仇敵ハルコンネン家の策略で、家族を失った青年ポール（ティモシー・シャラメ）が砂漠の民と出会うまでを描いた1作目。運命の女性チャニ（ゼンデイヤ）と結ばれ、"砂漠の戦士"となったポールが復讐を果たすまでを描いた2作目に続き、完結編では宇宙の皇帝となったポールの新たな運命が描かれる。
公開された予告映像では、ポールと恋人チャニ（ゼンデイヤ）が「約束したじゃない。戦いを終わらせるって」「君に何がわかる」と言葉を交わす場面からスタート。皇帝となりすべてを手にしたポールだったが、平和を願う一方で終わりなき戦争へと巻き込まれていく。
そんな中、ポールを危険視する者が暗殺を計画し、さらなる争いの火種も生まれる。広大な砂漠や宇宙空間を舞台にした圧巻の総力戦、巨大兵器での戦い、そして、すべてを飲み込むサンドワーム……新予告に映し出されるすべてのシーンから、圧倒的な映像体験が待っていることは確実。果たして、壮大な物語の果てに待ち受ける、ポールやチャニ、そして宇宙が迎える運命とは？
さらに映像には、ポールのために命を落としたはずの最強の戦士ダンカン（ジェイソン・モモア）が再登場。ポールが誰よりも信頼していた男の復活の真相は？本格登場を果たすポールの妹アリア（アニャ・テイラー＝ジョイ）が血だらけで叫び声をあげる姿や、本作からシリーズに加わるロバート・パティンソン演じる謎の男の姿も初披露され、物語の行方に大きな注目が集まる。
シリーズの集大成となる『デューン 砂の惑星PART3』は、12月18日に日米同時公開。砂漠の惑星から宇宙全体へと戦いの舞台を広げ、壮大なサーガがついに完結を迎える。
【動画】『デューン 砂の惑星PART3』新予告
ティモシー・シャラメ演じる主人公ポールが宇宙の皇帝となり、新たな戦いへ身を投じる姿や、前作で命を落としたはずのジェイソン・モモア演じるダンカンの再登場など、シリーズ完結編を彩る新たな映像が公開された。
物語の舞台は、宇宙で最も貴重な資源「スパイス」が採れる惑星デューン。宇宙の頂点に君臨する皇帝と仇敵ハルコンネン家の策略で、家族を失った青年ポール（ティモシー・シャラメ）が砂漠の民と出会うまでを描いた1作目。運命の女性チャニ（ゼンデイヤ）と結ばれ、"砂漠の戦士"となったポールが復讐を果たすまでを描いた2作目に続き、完結編では宇宙の皇帝となったポールの新たな運命が描かれる。
公開された予告映像では、ポールと恋人チャニ（ゼンデイヤ）が「約束したじゃない。戦いを終わらせるって」「君に何がわかる」と言葉を交わす場面からスタート。皇帝となりすべてを手にしたポールだったが、平和を願う一方で終わりなき戦争へと巻き込まれていく。
そんな中、ポールを危険視する者が暗殺を計画し、さらなる争いの火種も生まれる。広大な砂漠や宇宙空間を舞台にした圧巻の総力戦、巨大兵器での戦い、そして、すべてを飲み込むサンドワーム……新予告に映し出されるすべてのシーンから、圧倒的な映像体験が待っていることは確実。果たして、壮大な物語の果てに待ち受ける、ポールやチャニ、そして宇宙が迎える運命とは？
さらに映像には、ポールのために命を落としたはずの最強の戦士ダンカン（ジェイソン・モモア）が再登場。ポールが誰よりも信頼していた男の復活の真相は？本格登場を果たすポールの妹アリア（アニャ・テイラー＝ジョイ）が血だらけで叫び声をあげる姿や、本作からシリーズに加わるロバート・パティンソン演じる謎の男の姿も初披露され、物語の行方に大きな注目が集まる。
シリーズの集大成となる『デューン 砂の惑星PART3』は、12月18日に日米同時公開。砂漠の惑星から宇宙全体へと戦いの舞台を広げ、壮大なサーガがついに完結を迎える。