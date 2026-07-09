『夫婦と16歳』第2話 “美子”かたせ梨乃、お花屋さんでアルバイト “紘”豆原一成にパンケーキデートをおねだり
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第2話が9日深夜に放送される。
【写真】JO1の豆原一成が演じる絋『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第2回より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第2話あらすじ
花屋でアルバイトを始めた美子（かたせ梨乃）は、採用祝いにパンケーキデートを紘（豆原一成）にねだる。渋々ながら、冴（岡田結実）に黙って美子と出かけることにした紘だったが、店に冴が現れる。
冴に対して強い嫉妬心を抱いた美子は、特別な“おまじない”をかけた黄色いバラをプレゼントする。さらに紘と冴の夫婦ゲンカが再び勃発。美子に最大のチャンスが訪れる。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。
【写真】JO1の豆原一成が演じる絋『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第2回より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第2話あらすじ
冴に対して強い嫉妬心を抱いた美子は、特別な“おまじない”をかけた黄色いバラをプレゼントする。さらに紘と冴の夫婦ゲンカが再び勃発。美子に最大のチャンスが訪れる。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。