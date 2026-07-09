大谷翔平 2021年以降は毎年“節目”を更新 元同僚ロレンゼンから米通算300本塁打のメモリアル弾
◇MLB ロッキーズ4-3ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)
ドジャースの大谷翔平選手がメジャー通算300号ホームランを放ちました。
初回、エンゼルス時代の同僚でもあるマイケル・ロレンゼン投手が投じた3球目のシンカーをとらえ、センター左へ弾丸ライナーの一発。打球速度112.2マイル＝約180.5キロ、飛距離409フィート＝約124.6メートルの20号ソロは、今季7本目の先頭打者アーチでした。
これでメジャー9年目で通算300本塁打に到達。チームは終盤に守備のミスが響き逆転負けとなりましたが、日本人選手として初のメジャー300本塁打の大台に到達しました。
2021年以降は毎年50本の節目を更新
2018年4月4日にメジャー初本塁打を記録してから、メジャー4年目の2021年4月10日に通算50号を記録。この年は46本塁打を放ち、9勝を上げるなど、ア・リーグMVPに輝きました。
その後も毎年のように50号の節目を更新。2023年には44本塁打でアジア選手で初の本塁打にも輝き、2度目のMVPに選ばれました。
そしてドジャース移籍となった2024年は右肘の手術で打者専念となりましたが、54本塁打・59盗塁で史上初の『50/50』を達成。翌年も本塁打王は逃すも55本塁打で2年連続の50本超えを達成し、2年連続でナ・リーグMVPを受賞。今季は投手として開幕ローテーションに入り8勝、防御率1.79を記録しつつ、打率.294、20本塁打、OPS.950とすさまじい数字が並んでいます。
▽大谷選手メジャー節目の本塁打
1号 2018年4月4日(現地3日)
50号 2021年4月10日(現地9日)
100号 2022年5月15日(現地14日)
150号 2023年6月18日(現地17日)
200号 2024年7月14日(現地13日)
250号 2025年6月15日(現地14日)
300号 2026年7月8日(現地7日)
2018年 22本(114試合)
2019年 18本(106試合)
2020年 7本(46試合)
2021年 46本(158試合)
2022年 34本(157試合)
2023年 44本(135試合)
2024年 54本(159試合)
2025年 55本(158試合)
2026年 20本(88試合)※7月8日時点でチームは93試合消化