◇MLB ロッキーズ4-3ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がメジャー通算300号ホームランを放ちました。

初回、エンゼルス時代の同僚でもあるマイケル・ロレンゼン投手が投じた3球目のシンカーをとらえ、センター左へ弾丸ライナーの一発。打球速度112.2マイル＝約180.5キロ、飛距離409フィート＝約124.6メートルの20号ソロは、今季7本目の先頭打者アーチでした。

これでメジャー9年目で通算300本塁打に到達。チームは終盤に守備のミスが響き逆転負けとなりましたが、日本人選手として初のメジャー300本塁打の大台に到達しました。

2021年以降は毎年50本の節目を更新

2018年4月4日にメジャー初本塁打を記録してから、メジャー4年目の2021年4月10日に通算50号を記録。この年は46本塁打を放ち、9勝を上げるなど、ア・リーグMVPに輝きました。

その後も毎年のように50号の節目を更新。2023年には44本塁打でアジア選手で初の本塁打にも輝き、2度目のMVPに選ばれました。

そしてドジャース移籍となった2024年は右肘の手術で打者専念となりましたが、54本塁打・59盗塁で史上初の『50/50』を達成。翌年も本塁打王は逃すも55本塁打で2年連続の50本超えを達成し、2年連続でナ・リーグMVPを受賞。今季は投手として開幕ローテーションに入り8勝、防御率1.79を記録しつつ、打率.294、20本塁打、OPS.950とすさまじい数字が並んでいます。

▽大谷選手メジャー節目の本塁打

1号 2018年4月4日(現地3日)

50号 2021年4月10日(現地9日)

100号 2022年5月15日(現地14日)

150号 2023年6月18日(現地17日)

200号 2024年7月14日(現地13日)

250号 2025年6月15日(現地14日)

300号 2026年7月8日(現地7日)

▽大谷選手 メジャー各年の本塁打数2018年 22本(114試合)2019年 18本(106試合)2020年 7本(46試合)2021年 46本(158試合)2022年 34本(157試合)2023年 44本(135試合)2024年 54本(159試合)2025年 55本(158試合)2026年 20本(88試合)※7月8日時点でチームは93試合消化