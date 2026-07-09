道枝駿佑×安斉星来『うるわしの宵の月』主題歌はなにわ男子の書き下ろし新曲「Moonlit」に決定
なにわ男子の道枝駿佑が主演、安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』より、主題歌がなにわ男子の新曲「Moonlit（ムーンリット）」になることが発表。圧倒的な映像美と楽曲がきらめく最新予告映像も到着した。
【動画】なにわ男子の新曲「Moonlit」を使った最新予告
講談社「デザート」で連載中のやまもり三香による同名の人気漫画を実写映画化。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉）。本作は、ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く“ダブル王子”の等身大ファーストラブストーリーだ。
この度、本作の主題歌がなにわ男子の書き下ろし新曲「Moonlit（ムーンリット）」となることが決定。琥珀と宵のもどかしい恋模様をドラマチックに彩る王道ラブソングとなっており、タイトル「Moonlit」が意味する“月明かり”のように、今作の世界観を映し出した繊細な歌詞と美しいメロディーが物語を盛り上げる。
道枝が主演を務める映画で、なにわ男子が主題歌を担当するのは今回が初。道枝は「僕が主演させていただく映画『うるわしの宵の月』の主題歌になにわ男子の新曲『Moonlit』が決定しました！ この曲はなにわ男子らしい、そして作品にとても寄り添って作られたピュアなラブソングです。作品の中で描かれる切なさやときめき、もどかしさを詰めに詰めた曲に仕上がりました！ この曲と一緒に映画を盛り上げられることをとても嬉しく思います！ ぜひとも皆さん、この曲を愛してください！」と喜びのコメントを寄せた。
さらに、本主題歌を使用した最新予告映像も完成。「初めてだから、不器用になる」。互いを意識しながらも、まだ恋と呼ぶには少し不器用なふたりの関係を映し出した映像に、楽曲が寄り添い、淡くきらめく恋の瞬間を彩る。切なさとときめきが交錯する、期待が高まる予告映像だ。
映画『うるわしの宵の月』は、10月23日公開。
【動画】なにわ男子の新曲「Moonlit」を使った最新予告
講談社「デザート」で連載中のやまもり三香による同名の人気漫画を実写映画化。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉）。本作は、ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く“ダブル王子”の等身大ファーストラブストーリーだ。
道枝が主演を務める映画で、なにわ男子が主題歌を担当するのは今回が初。道枝は「僕が主演させていただく映画『うるわしの宵の月』の主題歌になにわ男子の新曲『Moonlit』が決定しました！ この曲はなにわ男子らしい、そして作品にとても寄り添って作られたピュアなラブソングです。作品の中で描かれる切なさやときめき、もどかしさを詰めに詰めた曲に仕上がりました！ この曲と一緒に映画を盛り上げられることをとても嬉しく思います！ ぜひとも皆さん、この曲を愛してください！」と喜びのコメントを寄せた。
さらに、本主題歌を使用した最新予告映像も完成。「初めてだから、不器用になる」。互いを意識しながらも、まだ恋と呼ぶには少し不器用なふたりの関係を映し出した映像に、楽曲が寄り添い、淡くきらめく恋の瞬間を彩る。切なさとときめきが交錯する、期待が高まる予告映像だ。
映画『うるわしの宵の月』は、10月23日公開。