次世代アイドルエース候補がそろい踏み！ 「ヤンジャン」サキドルエース結果発表号
9日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）32号は、一冊ぶち抜き「サキドル エース SURVIVAL SEASON15」結果発表号となっている。
【写真】第1位に輝いた逸材ほか「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー
表紙＆巻頭は、ヘルシーボディに屈託のない笑顔、ハガキもミクチャ配信もとんでもない応援数を記録し優勝を獲得した「未完成のキャラメル」佐々木ちょこ。
センターグラビアは、ミクチャ配信で最多規模の応援を受けミクチャ特別賞を獲得した「なないろパンダちゃん。」音琴なるみ。巻末グラビアはミクチャ配信で2〜4位を獲得した「未完成のキャラメル」「AND CaaaLL」「INSRiA」がメンバー皆で登場する。
さらに読者の多大なる応援に感謝を込めて、特別付録小冊子ではサキドル SEASON15に参戦してくれた15名のアイドル達の秘蔵お宝アザーカットを大放出。さらにさらに、今回初となった書泉オンラインとのコラボ企画で、YJ32号の予約数ダントツ一位を獲得した「未完成のキャラメル」がプレゼントページを飾る。大ボリュームでお送りする大反響＆大応援御礼のサキドルSEASON15結果大発表号、アイドル界の未来を変える一冊かもしれない！
【写真】第1位に輝いた逸材ほか「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー
表紙＆巻頭は、ヘルシーボディに屈託のない笑顔、ハガキもミクチャ配信もとんでもない応援数を記録し優勝を獲得した「未完成のキャラメル」佐々木ちょこ。
センターグラビアは、ミクチャ配信で最多規模の応援を受けミクチャ特別賞を獲得した「なないろパンダちゃん。」音琴なるみ。巻末グラビアはミクチャ配信で2〜4位を獲得した「未完成のキャラメル」「AND CaaaLL」「INSRiA」がメンバー皆で登場する。