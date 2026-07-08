ドンデコルテ・渡辺銀次が『VIVANT』に仲間入り！ 「まさかの」「VIVANTに銀次さん？！ すご」と反響
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンのサイドストーリー『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』が、動画配信サービス「U‐NEXT」で7月12日より独占見放題配信されることが決定。本作のオリジナルキャストとして、お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が出演することが明らかになり、注目を集めている。
【写真】渡辺銀次と兄弟を演じるダビド役の大谷亮平
『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』は、『VIVANT』で阿部寛演じる警視庁公安部・野崎守の仲間として数々の危機をともに乗り越えてきたドラムにフォーカスをあてた完全オリジナルストーリー。
本編内では謎が多く、考察をはかどらせるキャラクターのひとりでもあったドラム。その声を、人気声優の林原めぐみが演じたことでも話題となった。そんなドラムの過去を描いた、タイトル通り『VIVANT』の"始まり"の物語となっている。
本作のオリジナルキャストとして、ドラムとマディの父親であるダビド役に大谷亮平、ダビドの弟・ザウル役に渡辺銀次（ドンデコルテ）の出演が決定。二人の場面写真も公開された。
渡辺は『M‐1グランプリ2025』で準優勝を果たし、現在ブレイク中。出演決定に際しては、「昨年末まで18年間鳴かず飛ばずの私が、恐れ多くも『VIVANT』の現場にお邪魔させていただきました。恥ずかしながらパスポートも持っていない私の、生まれて初めての外国がまさかバルカ共和国になるとは。恐悦至極です」と喜びをコメント。演じるザウルについても、「劣等感の塊で全く私のようでした」と自身と重なる部分を明かした。
出演発表を受け、SNSでは「ドンデコルテ銀次さんの華々しい俳優デビュー」「すげー！銀次！！」「まさかの渡辺銀次がスピンオフに出るらしくてそれはまず絶対見なきゃだよねってなってる」「VIVANTに銀次さん？！？！すご…」など驚きと期待の声が相次いでいる。
ダビドとザウルは兄弟でありながら、一筋縄ではいかない関係性を持つ人物。彼らが作中に登場する兄弟・ドラムとマディとどのように関わっていくのか、そして大谷と渡辺の競い合う二人の演技に注目が集まる。
また、ドラムとマディが笑顔で草原を駆けるその姿が印象的な、本作を象徴するメインビジュアルも公開された。二人の少年が一体どのように現在のドラムにつながっていくのか、第2シーズンとあわせて注目したい。
『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』は、7月12日21時00分から、U‐NEXTにて独占見放題配信。
※大谷亮平、渡辺銀次、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ダビド役／大谷亮平
ドラムの過去や幼少期が気になる方は多いのではないでしょうか。独特なキャラクター故に私も興味を掻き立てられながら台本を読み進めました。私は今回ドラムとマディという二人の子の父親を演じます。私自身、今迄にない髪型や装いを楽しみながらも、この心温まる素敵なお話に少しでも花を添えられるよう子供たちに対する接し方や役の雰囲気を大切に父親像を作っていきました。ドラムという名の由来やマディとどの様な幼少期を過ごしたのか是非この作品を楽しみにして頂ければ嬉しく思います。
■ザウル役／渡辺銀次（ドンデコルテ）
お笑いコンビドンデコルテの渡辺銀次と申します。昨年末まで18年間鳴かず飛ばずの私が、恐れ多くも『VIVANT』の現場にお邪魔させていただきました。恥ずかしながらパスポートも持っていない私の、生まれて初めての外国がまさかバルカ共和国になるとは。恐悦至極です。演じさせていただいたザウルは劣等感の塊で全く私のようでした。「おそらく優秀な人間だっただろうに、兄貴のことかなあ、家のことかなあ、色々あったんだろうなあ」気付けば作品の虜です。そんな作品の一要素になれたことは大変な幸せですし、この作品を楽しんでいただければさらなる幸せです。
■プロデューサー・飯田和孝
このストーリーは、元々『VIVANT』のスピンオフという形で作り始めました。しかしながら、台本を作っているうちに、「スピンオフ」というにはスケールが大きく、壮大な物語になってしまったこと、また『VIVANT』には今や欠かせないキャラクターである「ドラムがなぜドラムになったのか」その起源の話であることから、「VIVANT THE ORIGIN STORY」というタイトルをつけました。物語のモチーフは、第1シーズンでも登場した「ハリー・ポッター」です。まさにハリーやロン、ハーマイオニー、そしてマルフォイのようなキャラクターたちが、この物語の中で躍動します。是非、第2シーズンのスタートを前に、『VIVANT』の始まりの世界に触れていただけたら嬉しいです！そして…実は「VIVANT THE ORIGIN STORY」は、他のシリーズも用意しています。発表はもう少し先になりますが、是非、そちらもご期待いただければと思います！
【写真】渡辺銀次と兄弟を演じるダビド役の大谷亮平
『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』は、『VIVANT』で阿部寛演じる警視庁公安部・野崎守の仲間として数々の危機をともに乗り越えてきたドラムにフォーカスをあてた完全オリジナルストーリー。
本作のオリジナルキャストとして、ドラムとマディの父親であるダビド役に大谷亮平、ダビドの弟・ザウル役に渡辺銀次（ドンデコルテ）の出演が決定。二人の場面写真も公開された。
渡辺は『M‐1グランプリ2025』で準優勝を果たし、現在ブレイク中。出演決定に際しては、「昨年末まで18年間鳴かず飛ばずの私が、恐れ多くも『VIVANT』の現場にお邪魔させていただきました。恥ずかしながらパスポートも持っていない私の、生まれて初めての外国がまさかバルカ共和国になるとは。恐悦至極です」と喜びをコメント。演じるザウルについても、「劣等感の塊で全く私のようでした」と自身と重なる部分を明かした。
出演発表を受け、SNSでは「ドンデコルテ銀次さんの華々しい俳優デビュー」「すげー！銀次！！」「まさかの渡辺銀次がスピンオフに出るらしくてそれはまず絶対見なきゃだよねってなってる」「VIVANTに銀次さん？！？！すご…」など驚きと期待の声が相次いでいる。
ダビドとザウルは兄弟でありながら、一筋縄ではいかない関係性を持つ人物。彼らが作中に登場する兄弟・ドラムとマディとどのように関わっていくのか、そして大谷と渡辺の競い合う二人の演技に注目が集まる。
また、ドラムとマディが笑顔で草原を駆けるその姿が印象的な、本作を象徴するメインビジュアルも公開された。二人の少年が一体どのように現在のドラムにつながっていくのか、第2シーズンとあわせて注目したい。
『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』は、7月12日21時00分から、U‐NEXTにて独占見放題配信。
※大谷亮平、渡辺銀次、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ダビド役／大谷亮平
ドラムの過去や幼少期が気になる方は多いのではないでしょうか。独特なキャラクター故に私も興味を掻き立てられながら台本を読み進めました。私は今回ドラムとマディという二人の子の父親を演じます。私自身、今迄にない髪型や装いを楽しみながらも、この心温まる素敵なお話に少しでも花を添えられるよう子供たちに対する接し方や役の雰囲気を大切に父親像を作っていきました。ドラムという名の由来やマディとどの様な幼少期を過ごしたのか是非この作品を楽しみにして頂ければ嬉しく思います。
■ザウル役／渡辺銀次（ドンデコルテ）
お笑いコンビドンデコルテの渡辺銀次と申します。昨年末まで18年間鳴かず飛ばずの私が、恐れ多くも『VIVANT』の現場にお邪魔させていただきました。恥ずかしながらパスポートも持っていない私の、生まれて初めての外国がまさかバルカ共和国になるとは。恐悦至極です。演じさせていただいたザウルは劣等感の塊で全く私のようでした。「おそらく優秀な人間だっただろうに、兄貴のことかなあ、家のことかなあ、色々あったんだろうなあ」気付けば作品の虜です。そんな作品の一要素になれたことは大変な幸せですし、この作品を楽しんでいただければさらなる幸せです。
■プロデューサー・飯田和孝
このストーリーは、元々『VIVANT』のスピンオフという形で作り始めました。しかしながら、台本を作っているうちに、「スピンオフ」というにはスケールが大きく、壮大な物語になってしまったこと、また『VIVANT』には今や欠かせないキャラクターである「ドラムがなぜドラムになったのか」その起源の話であることから、「VIVANT THE ORIGIN STORY」というタイトルをつけました。物語のモチーフは、第1シーズンでも登場した「ハリー・ポッター」です。まさにハリーやロン、ハーマイオニー、そしてマルフォイのようなキャラクターたちが、この物語の中で躍動します。是非、第2シーズンのスタートを前に、『VIVANT』の始まりの世界に触れていただけたら嬉しいです！そして…実は「VIVANT THE ORIGIN STORY」は、他のシリーズも用意しています。発表はもう少し先になりますが、是非、そちらもご期待いただければと思います！