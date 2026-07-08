木下優樹菜、プールで解放感 オーストラリアを満喫「美しすぎる」 多数の「いいね！」集まる
元タレント・木下優樹菜が、8日までに自身のInstagramを更新。水着ショットを披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】木下優樹菜、“水着”でビーチ満喫 ネット衝撃「スタイル抜群」（6枚）
2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。
今回は「真冬のオーストラリア」とつづり、豪華なプールでの水着姿を披露。過去の水着投稿と同じく、優しい笑顔でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「足長いなぁ〜羨ましい限りです」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「木下優樹菜」Instagram（@yukina1204xoxo）
【写真】木下優樹菜、“水着”でビーチ満喫 ネット衝撃「スタイル抜群」（6枚）
2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。
今回は「真冬のオーストラリア」とつづり、豪華なプールでの水着姿を披露。過去の水着投稿と同じく、優しい笑顔でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「足長いなぁ〜羨ましい限りです」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「木下優樹菜」Instagram（@yukina1204xoxo）