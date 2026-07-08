渡辺満里奈、『どうぶつ奇想天外！』共演者とパリで再会 ファン懐かしむ「憧れの女性二人がまさかの共演」
元TBSアナウンサーで、フリーアナウンサー、エッセイストの雨宮塔子が8日、自身のInstagramを更新し、かつて番組共演していたタレント・渡辺満里奈と再会したことを報告し、2ショットを公開した。
【写真】みんないい年のとり方！ 渡辺満里奈＆雨宮塔子
現在パリ在住の雨宮は「満里奈ちゃんがパリに」と報告し、二人でなじみのレストランで食事をする2ショットのほか、同じく仏在住の雨宮が敬愛するフォトグラファー・篠あゆみさんを交えた3ショットも公開。
雨宮と言えば、1999年の退社まで、『どうぶつ奇想天外!』『チューボーですよ!』などのバラエティ番組を中心に担当し、前者では渡辺とも共演した仲だ。この件に触れた雨宮は「“どうぶつ奇想天外!!”で6年弱ご一緒させていただいた満里奈ちゃん」「同い年の満里奈ちゃんがパネラーとしてスタジオにいてくれることが、新人アナウンサーだった私にはどんなに心強かったことか」と当時の心境を振り返り、「渡仏するため、私の最後の番組収録となった日に語ってくれたコメントと、満里奈ちゃんのあの時の表情は、27年経った今でも鮮明に脳裏に焼き付いています」と、渡辺の優しい人柄が垣間見られるエピソードを紹介している。
「変わらないキュートさにあらためて感動」と、今の渡辺についても触れた雨宮に対して、コメント欄には「私もお2人と同い年です！」「塔子ちゃん しのさん，みなさんの笑顔が素敵」「いやん、みなさん、素敵すぎます！」「雨宮塔子さん、渡辺満里奈さんとパリで再会ですね。お二人とも、お若く見えますね」「どうぶつ奇想天外、大好きで毎週楽しみに見てました♪」「憧れの女性二人がまさかの共演。ちょっと興奮してる」といった声が届いている。
引用：「雨宮塔子」Instagram（＠amemiya.toko）
【写真】みんないい年のとり方！ 渡辺満里奈＆雨宮塔子
現在パリ在住の雨宮は「満里奈ちゃんがパリに」と報告し、二人でなじみのレストランで食事をする2ショットのほか、同じく仏在住の雨宮が敬愛するフォトグラファー・篠あゆみさんを交えた3ショットも公開。
「変わらないキュートさにあらためて感動」と、今の渡辺についても触れた雨宮に対して、コメント欄には「私もお2人と同い年です！」「塔子ちゃん しのさん，みなさんの笑顔が素敵」「いやん、みなさん、素敵すぎます！」「雨宮塔子さん、渡辺満里奈さんとパリで再会ですね。お二人とも、お若く見えますね」「どうぶつ奇想天外、大好きで毎週楽しみに見てました♪」「憧れの女性二人がまさかの共演。ちょっと興奮してる」といった声が届いている。
引用：「雨宮塔子」Instagram（＠amemiya.toko）