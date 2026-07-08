中村仁美のインスタグラムアイコン

写真拡大

　お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、8日までにInstagramを更新。手作りお弁当を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。

【写真】中村仁美47歳、“手作り料理”に絶賛の声　お弁当も「めちゃ美味しそう」（12枚）

　中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。Instagramではたびたび手作り料理や子どもへのお弁当を投稿し、話題を呼んでいる。

　今回も「お弁当備忘録」と、手作りしたお弁当を8種披露。「1.バジルチキンソテー弁当　2.絶対焦がすロールパンサンド弁当　3.冷やしうどん弁当　4.豚キムチ弁当　5.久々のヤムニョムチキン弁当　6.ソース焼きそば弁当　7.ソースカツ弁当　8.豚汁＆炊き込みおにぎり弁当」と紹介した。　

　ファンからは「どれもめちゃくちゃ美味しそう」「豪華」「可愛い」といった声が集まっている。

引用：「中村仁美」Instagram（@nakamura_hitomi_official）