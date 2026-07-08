渡部秀×齋藤璃佑ダブル主演 人気BLコミックの実写ドラマ『キスは捜査のあとで』7.26スタート
人気BLコミックを原作とする実写ドラマ『キスは捜査のあとで』が7月26日よりABCテレビにて放送。渡部秀と齋藤璃佑がダブル主演を務める。
【写真】ドラマ『キスは捜査のあとで』昭和生まれの人情派刑事を演じる渡部秀
本作は、発行部数15万部を突破した人気BLコミックを原作とする実写ドラマ。2026年5月に発売された続編「キスは捜査のあとで アゲイン」（Jパブリッシング）も注目を集めている。
昭和気質の38歳独身刑事・多古井役を演じるのは、『仮面ライダーオーズ／OOO』でブレイクし、以降も数々の作品で存在感を放つ渡部秀。毒舌エリート後輩・塩野役には、スーパー戦隊シリーズ『爆上戦隊ブンブンジャー』で注目を集める齋藤璃佑が決定した。
ともにジュノン・スーパーボーイ・コンテスト出身、特撮ヒーロー作品への出演経験、さらに秋田県出身という多くの共通点を持つ2人が、初共演にしてダブル主演を務める。
物語の舞台は、とある田舎町の警察署。誰にでも優しい昭和生まれの38歳で独身の人情派刑事・多古井に対し、28歳エリート後輩・塩野は、なぜかいつも冷ややかで嫌味ばかり。そんな中、多古井のもとにお見合い話が舞い込んだことで、塩野の苛立ちはさらに加速する。
「なんで突っかかってくるんだ？」と問う多古井に、「なんでだと思います？」と挑発する塩野。そして、密室の取調室で大事件が起こる。不器用な大人たちのすれ違いと、もどかしくも胸をくすぐる予測不能な恋。警察署を舞台に恋と事件が巻き起こっていくノンストップ・ラブコメディとなっている。
ドラマ『キスは捜査のあとで』は7月26日よりABCテレビにて毎週日曜0時10分放送。（初回7月26日のみ0時35分放送、関西ローカル）。
※キャスト、原作者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■渡部秀（多古井平助役）
僕が演じる多古井平助は自覚ナシのひとたらし、刑事でありながらその優しさ故に町のみんなの相談役に。誰からも好かれる柔和なアラフォー男性です。撮影に挑むにあたって原作と脚本を照らし合わせて自分の中でいいとこ取りをし、ドラマ版で自分ならこんな多古井を作りあげたい。そう思いながら今回の撮影に臨みました。
塩野との関係性はもちろん、他の素敵なキャストとの人間関係も注目していただけると嬉しいです。この夏1番のラブストーリーをお届けします。
■齋藤璃佑（塩野秀役）
この度、塩野秀を演じさせていただくことになりました齋藤璃佑です。原作も読ませていただきましたが、多古井と塩野の恋模様に、心が浄化されるような気持ちで読んでおりました。原作を愛する皆様の中に「俺たちの多古井」と言う方がいらっしゃるのも納得でございます。
しかし！ 俺の多古井さんです。誰にも渡しません。という気持ちで演じさせていただきます。僕にとって初の主演となりますが、原作を超えるキュンキュンを皆様にお届けできるように頑張ります！
■すう（原作者）
とにかくドラマ好きの私ですので、「漫画をそのまま再現しなくていいです！ 知らずにこのドラマを見た私が好みドンピシャ、ハマっちゃうドラマ始まっちゃった!? ってなるようなドラマにしてください！！」とプロデューサーさんにトンデモ無茶振りを伝えさせていただきました！
ドラマを見て漫画に辿り着いた方が「原作よりドラマのが100倍イイじゃん！！」と思ってくださっても構わない...その場合敗北は甘んじて受け入れますので...映像のプロの本気を楽しみにしております！！
【写真】ドラマ『キスは捜査のあとで』昭和生まれの人情派刑事を演じる渡部秀
本作は、発行部数15万部を突破した人気BLコミックを原作とする実写ドラマ。2026年5月に発売された続編「キスは捜査のあとで アゲイン」（Jパブリッシング）も注目を集めている。
昭和気質の38歳独身刑事・多古井役を演じるのは、『仮面ライダーオーズ／OOO』でブレイクし、以降も数々の作品で存在感を放つ渡部秀。毒舌エリート後輩・塩野役には、スーパー戦隊シリーズ『爆上戦隊ブンブンジャー』で注目を集める齋藤璃佑が決定した。
物語の舞台は、とある田舎町の警察署。誰にでも優しい昭和生まれの38歳で独身の人情派刑事・多古井に対し、28歳エリート後輩・塩野は、なぜかいつも冷ややかで嫌味ばかり。そんな中、多古井のもとにお見合い話が舞い込んだことで、塩野の苛立ちはさらに加速する。
「なんで突っかかってくるんだ？」と問う多古井に、「なんでだと思います？」と挑発する塩野。そして、密室の取調室で大事件が起こる。不器用な大人たちのすれ違いと、もどかしくも胸をくすぐる予測不能な恋。警察署を舞台に恋と事件が巻き起こっていくノンストップ・ラブコメディとなっている。
ドラマ『キスは捜査のあとで』は7月26日よりABCテレビにて毎週日曜0時10分放送。（初回7月26日のみ0時35分放送、関西ローカル）。
※キャスト、原作者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■渡部秀（多古井平助役）
僕が演じる多古井平助は自覚ナシのひとたらし、刑事でありながらその優しさ故に町のみんなの相談役に。誰からも好かれる柔和なアラフォー男性です。撮影に挑むにあたって原作と脚本を照らし合わせて自分の中でいいとこ取りをし、ドラマ版で自分ならこんな多古井を作りあげたい。そう思いながら今回の撮影に臨みました。
塩野との関係性はもちろん、他の素敵なキャストとの人間関係も注目していただけると嬉しいです。この夏1番のラブストーリーをお届けします。
■齋藤璃佑（塩野秀役）
この度、塩野秀を演じさせていただくことになりました齋藤璃佑です。原作も読ませていただきましたが、多古井と塩野の恋模様に、心が浄化されるような気持ちで読んでおりました。原作を愛する皆様の中に「俺たちの多古井」と言う方がいらっしゃるのも納得でございます。
しかし！ 俺の多古井さんです。誰にも渡しません。という気持ちで演じさせていただきます。僕にとって初の主演となりますが、原作を超えるキュンキュンを皆様にお届けできるように頑張ります！
■すう（原作者）
とにかくドラマ好きの私ですので、「漫画をそのまま再現しなくていいです！ 知らずにこのドラマを見た私が好みドンピシャ、ハマっちゃうドラマ始まっちゃった!? ってなるようなドラマにしてください！！」とプロデューサーさんにトンデモ無茶振りを伝えさせていただきました！
ドラマを見て漫画に辿り着いた方が「原作よりドラマのが100倍イイじゃん！！」と思ってくださっても構わない...その場合敗北は甘んじて受け入れますので...映像のプロの本気を楽しみにしております！！