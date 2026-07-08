“令和の峰不二子”阿部なつき26歳、オフショルダー姿にネット騒然「すっごい」「上品な美しさ」
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、8日までにInstagramを更新。オフショルダー姿を公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
昨年夏には赤の水着姿をSNSで披露した阿部。今回は「ファンクラブの
オフショット動画」とつづり、オフショルダーのタイトなワンピース姿を披露。ファンからは「すっごい」「上品な美しさ」「スタイル最高ですね！」「めっちゃ素敵」などの声が相次いでいる。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
昨年夏には赤の水着姿をSNSで披露した阿部。今回は「ファンクラブの
オフショット動画」とつづり、オフショルダーのタイトなワンピース姿を披露。ファンからは「すっごい」「上品な美しさ」「スタイル最高ですね！」「めっちゃ素敵」などの声が相次いでいる。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）