44歳美女タレント、“真っ赤な愛車”が「カッコよすぎ」 2002年のCMで大ブレイク
タレントの小野真弓が8日までに自身のInstagramを更新。話題の愛車とのショットを披露した。
【写真】44歳美女タレント、愛車が「シブい」「カッコよすぎ」
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
先日は「愛車を使ってストレッチ〜」と、真っ赤な愛車を披露。ファンからは「シブい」「カッコよすぎ」「素敵」などの声が。今回は「庭の植物はあおあおイキイキ 恵みの雨 紫陽花が終わり、、我が家は今はスモークツリーが主役です」と眩しい笑顔の近影を投稿。後ろには愛車が写りこみ、多数の「いいね！」が寄せられている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）
【写真】44歳美女タレント、愛車が「シブい」「カッコよすぎ」
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
先日は「愛車を使ってストレッチ〜」と、真っ赤な愛車を披露。ファンからは「シブい」「カッコよすぎ」「素敵」などの声が。今回は「庭の植物はあおあおイキイキ 恵みの雨 紫陽花が終わり、、我が家は今はスモークツリーが主役です」と眩しい笑顔の近影を投稿。後ろには愛車が写りこみ、多数の「いいね！」が寄せられている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）