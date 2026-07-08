デビュー40周年・渡辺美奈代、フリフリのミニスカアイドル衣装に反響「可愛いすぎる」
歌手でタレントの渡辺美奈代が、6日よりInstagramを更新し、新曲リリースライブで着用した衣装の数々を一挙公開。ファンから反響が寄せられている。
【写真】かわいい！ 渡辺美奈代、美脚あらわのミニスカ姿 ほかステージ衣装（全9枚）
渡辺は今年ソロデビュー40周年を迎える。その幕開けを飾る5年ぶりの新曲「GOOD DAY!!」が7日に発売された。そんな渡辺は5日に開催された新曲リリース記念ライブの様子や衣装姿のオフショットを紹介している。
水色を基調にしたロングドレスのほか、ピンクのヒラヒラしたアイドル感たっぷりの衣装などを公開した渡辺。この投稿には「足が長くてスタイル抜群です〜」「可愛いすぎる」といった絶賛が殺到している。
■渡辺美奈代
1969年9月28日生まれ。1985年『夕やけニャンニャン』（フジテレビ系） の 「アイドルを探せ!」 に合格。番組発アイドルグループ 「おニャン子クラブ」 のメンバー（会員番号29番）として一世を風靡。現在は、芸能活動と併せて家具やインテリア、アパレルのプロデュース・販売など経営者・プロデューサーとして幅広く活躍している。
引用：「渡辺美奈代」Instagram（＠watanabe_minayo）
【写真】かわいい！ 渡辺美奈代、美脚あらわのミニスカ姿 ほかステージ衣装（全9枚）
渡辺は今年ソロデビュー40周年を迎える。その幕開けを飾る5年ぶりの新曲「GOOD DAY!!」が7日に発売された。そんな渡辺は5日に開催された新曲リリース記念ライブの様子や衣装姿のオフショットを紹介している。
水色を基調にしたロングドレスのほか、ピンクのヒラヒラしたアイドル感たっぷりの衣装などを公開した渡辺。この投稿には「足が長くてスタイル抜群です〜」「可愛いすぎる」といった絶賛が殺到している。
■渡辺美奈代
1969年9月28日生まれ。1985年『夕やけニャンニャン』（フジテレビ系） の 「アイドルを探せ!」 に合格。番組発アイドルグループ 「おニャン子クラブ」 のメンバー（会員番号29番）として一世を風靡。現在は、芸能活動と併せて家具やインテリア、アパレルのプロデュース・販売など経営者・プロデューサーとして幅広く活躍している。
引用：「渡辺美奈代」Instagram（＠watanabe_minayo）