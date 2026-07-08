172cm美女インフルエンサー、「記憶ない」酔っ払いショットに「可愛い」の声
インフルエンサーの「ひとみやで」が7日、自身のInstagramを更新し、「記憶ない」という飲酒中の姿を公開した。
【写真】“愛され憧れボディ”人気インフルエンサー美女 「秘密の逃避行」グラビア！
ひとみやでは、Instagramのフォロワーが10万人超の人気インフルエンサー、身長172cmでIカップというスタイルを武器に活動している。
そんな彼女はこの日、「載せれる素材がないから記憶ない写真でもあげますかな」「#酔っ払い」というハッシュタグとともに、ポートレートを公開。居酒屋と思しき屋内で、コカ・コーラの缶を手に笑顔を見せるショットを公開している。
黒いジャケットに白いタンクトップからはウエストがチラリ。さらにキャップ姿で顔が少し赤らんでいるひとみやでの投稿には、「ほろ酔いで赤い感じが妙に色っぽいかも！」「コーラくらい、顔真っ赤」「記憶ないの？？ 何食べたか何飲んだか覚えているかな」「綺麗な人だなぁ」といった声が寄せられている。
引用：「ひとみやで」Instagram（＠iamhitomi_yade）
【写真】“愛され憧れボディ”人気インフルエンサー美女 「秘密の逃避行」グラビア！
ひとみやでは、Instagramのフォロワーが10万人超の人気インフルエンサー、身長172cmでIカップというスタイルを武器に活動している。
そんな彼女はこの日、「載せれる素材がないから記憶ない写真でもあげますかな」「#酔っ払い」というハッシュタグとともに、ポートレートを公開。居酒屋と思しき屋内で、コカ・コーラの缶を手に笑顔を見せるショットを公開している。
黒いジャケットに白いタンクトップからはウエストがチラリ。さらにキャップ姿で顔が少し赤らんでいるひとみやでの投稿には、「ほろ酔いで赤い感じが妙に色っぽいかも！」「コーラくらい、顔真っ赤」「記憶ないの？？ 何食べたか何飲んだか覚えているかな」「綺麗な人だなぁ」といった声が寄せられている。
引用：「ひとみやで」Instagram（＠iamhitomi_yade）