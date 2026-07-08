『クロスロード』初回 “遥”今田美桜、突きつけられた“究極の選択”にネット騒然「これは難しい」「え、ヤバくない？」
今田美桜が主演するドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第1話が7日に放送され、主人公の救命医・遥（今田）が“究極の選択”を迫られると、ネット上には「そんな重い選択を迫るの？」「これは難しいなー」「え、ヤバくない？」といった反響が寄せられた。
【写真】磯村勇斗が救命医・桐生昴役で出演『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第1話より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。
急患の対応で手いっぱいの横浜湾岸病院・救命救急センターに、受け入れを断ったはずの重症患者が運び込まれてきた。搬送を許可したのは同院の若き救命医・春木遥。当日は非番だった遥だが、救急車のサイレンを聞き、走って交通事故現場へ向かい、独断で患者を自身の勤める病院へ運び込んだのだ。
時を同じくして横浜湾岸病院は、意識不明の状態が続く身元不明のホームレス患者の処遇をめぐり揺れていた。そんな中、病院側は治療費や医療リソースの観点から、ついに延命治療の停止を決定。しかし、患者が孤独な最期を迎えることに納得がいかない遥は、ホームレス患者の娘の存在にたどり着く…。
ある日、暗号資産の違法な取引を行っていた男が意識を失った状態で横浜湾岸病院へ搬送されてくる。遥が懸命に治療を行うものの、心臓が弱っていることからECMO（体外式膜型人工肺）の使用が検討される。その一方で、ホームレス患者の容態も急変。しかし横浜湾岸病院にあるECMOは1台。遥はECMOの使用をめぐって、助かる見込みのある男と助かる望みの薄いホームレス患者の間で選択を迫られるのだった…。
目に涙を浮かべながら決断を下そうとする遥の姿が映し出されると、ネット上には「そんな重い選択を迫るの？」「これは難しいなー」「え、ヤバくない？究極の選択過ぎるだろ」「被害者を生み出し続ける男を救うのか？っていうね…」「助けるべき？ 助けたくない？」などの声が集まっていた。
【写真】磯村勇斗が救命医・桐生昴役で出演『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第1話より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。
時を同じくして横浜湾岸病院は、意識不明の状態が続く身元不明のホームレス患者の処遇をめぐり揺れていた。そんな中、病院側は治療費や医療リソースの観点から、ついに延命治療の停止を決定。しかし、患者が孤独な最期を迎えることに納得がいかない遥は、ホームレス患者の娘の存在にたどり着く…。
ある日、暗号資産の違法な取引を行っていた男が意識を失った状態で横浜湾岸病院へ搬送されてくる。遥が懸命に治療を行うものの、心臓が弱っていることからECMO（体外式膜型人工肺）の使用が検討される。その一方で、ホームレス患者の容態も急変。しかし横浜湾岸病院にあるECMOは1台。遥はECMOの使用をめぐって、助かる見込みのある男と助かる望みの薄いホームレス患者の間で選択を迫られるのだった…。
目に涙を浮かべながら決断を下そうとする遥の姿が映し出されると、ネット上には「そんな重い選択を迫るの？」「これは難しいなー」「え、ヤバくない？究極の選択過ぎるだろ」「被害者を生み出し続ける男を救うのか？っていうね…」「助けるべき？ 助けたくない？」などの声が集まっていた。