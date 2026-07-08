『さよならノワール』初回 小池栄子、クールな元“マル暴”刑事役に称賛「毎秒メロい」豪華共演陣にも反響「一癖も二癖もある」
小池栄子主演のドラマ『さよならノワール』（フジテレビ系／毎週火曜21時）の第1話が7日に放送され、小池が元“マル暴”刑事の主人公を好演すると、ネット上には「小池栄子が毎秒メロい」「安定のカッコ良さ」などの声が集まった。
【写真】岡山天音が強行犯係の刑事・鴨居卓海役で出演『さよならノワール』第1話より
本作は、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室に所属する元“マル暴”刑事・黒木夏海（小池）と心理学者の白石絵梨子（北香那）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、支援していく警察ヒューマンドラマ。
西池袋署に設置された犯罪被害者支援室では、日々さまざまな事件に遭った被害者や遺族に寄り添い、再び人生を歩めるようサポートをしている。ある日、犯罪被害者支援室に、帝都大学から心理学の専門知識を持つ白石絵梨子が出向してくる。
その矢先、ラーメン店で火災が発生したとの一報が入る。夏海と絵梨子が火災現場に到着すると、店主の小西悠介（柳下大）は死亡し、妻のさくら（北乃きい）は激しいショックを受けていた。
夏海たちに連れられ支援室にやって来たさくらだったが、混乱し落ち着かない様子。夏海が何気なくさくらのネイルを褒めると、悠介にネイルや指輪を禁止されていたこと、店の立ち退きを迫られたこと、立ち退きを断ったことで嫌がらせを受けていたことなど少しずつ話し出す。しかし捜査が進むにつれて、さくらが嘘の供述をしていたことが判明する…。
言動はクールでありながらも、献身的にさくらを支えて寄り添う夏海。そんな彼女が、出向してきたばかりで慣れない絵梨子を無愛想ながらも支援員として導いていく。放送中から夏海役の小池に対して「小池栄子が毎秒メロい」「安定のカッコ良さ」「見たかった姿かも！」といった反響が続出。
さらに心理学者を演じる北をはじめ、刑事役で岡山天音、味方良介、眞島秀和、濱尾ノリタカ、精神科医役で岡部たかし、暴力団会長役で浅野和之らが次々と登場すると「良い役者揃えたなこのドラマ！」「名バイプレイヤー多すぎて他のドラマ大丈夫か？となってる」「一癖も二癖もあるキャストが勢揃いで面白い！」などの投稿も相次いでいた。
【写真】岡山天音が強行犯係の刑事・鴨居卓海役で出演『さよならノワール』第1話より
本作は、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室に所属する元“マル暴”刑事・黒木夏海（小池）と心理学者の白石絵梨子（北香那）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、支援していく警察ヒューマンドラマ。
その矢先、ラーメン店で火災が発生したとの一報が入る。夏海と絵梨子が火災現場に到着すると、店主の小西悠介（柳下大）は死亡し、妻のさくら（北乃きい）は激しいショックを受けていた。
夏海たちに連れられ支援室にやって来たさくらだったが、混乱し落ち着かない様子。夏海が何気なくさくらのネイルを褒めると、悠介にネイルや指輪を禁止されていたこと、店の立ち退きを迫られたこと、立ち退きを断ったことで嫌がらせを受けていたことなど少しずつ話し出す。しかし捜査が進むにつれて、さくらが嘘の供述をしていたことが判明する…。
言動はクールでありながらも、献身的にさくらを支えて寄り添う夏海。そんな彼女が、出向してきたばかりで慣れない絵梨子を無愛想ながらも支援員として導いていく。放送中から夏海役の小池に対して「小池栄子が毎秒メロい」「安定のカッコ良さ」「見たかった姿かも！」といった反響が続出。
さらに心理学者を演じる北をはじめ、刑事役で岡山天音、味方良介、眞島秀和、濱尾ノリタカ、精神科医役で岡部たかし、暴力団会長役で浅野和之らが次々と登場すると「良い役者揃えたなこのドラマ！」「名バイプレイヤー多すぎて他のドラマ大丈夫か？となってる」「一癖も二癖もあるキャストが勢揃いで面白い！」などの投稿も相次いでいた。