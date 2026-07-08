西島秀俊主演『存在のすべてを』新キャスト発表 仲村トオル、斎藤工、奥田瑛二ら集結 特報映像も解禁
俳優の西島秀俊が主演を務める映画『存在のすべてを』（2027年2月5日公開）の特報映像とティザービジュアルが8日、解禁された。あわせて、仲村トオル、斎藤工、青柳翔、光石研、永島敏行、奥田瑛二が出演することも発表された。
【動画】西島秀俊主演『存在のすべてを』特報映像
本作は、第9回渡辺淳一文学賞を受賞し、「本の雑誌」が選ぶ2023年度ベスト10第1位、2024年本屋大賞第3位に選ばれるなど高い評価を受けた塩田武士の同名ミステリー小説が原作。 1991年に発生し、未解決のまま時効を迎えた「二児同時誘拐事件」に隠された闇と、30年越しに明かされる衝撃の真実を描く。
監督は『64−ロクヨン−』『ラーゲリより愛をこめて』などを手がけた瀬々敬久。主演の西島に加え、広瀬すずの出演もすでに発表されている。
西島演じる新聞記者・門田次郎（もんでん・じろう）と旧知の神奈川県警刑事・中澤洋一（なかざわ・よういち）を演じるのは仲村トオル。『64−ロクヨン−』以来、約10年ぶりの瀬々組参加となる仲村は、「脚本を読んだ時は『これはいい映画になる』と思い、原作を読んだ時はストーリーが分かっていても最後は涙が止まりませんでした」と作品への思いを語った。
中澤の後輩刑事・先崎隆明（せんざき・たかあき）役には斎藤工。撮影を終え、「不思議な魔法をかけられたような現場だった」と振り返り、「多面的な要素を持った作品ですが、最終的にはすべてがリアリティーに集約され、一枚の大きな絵になっていく感覚がありました」とコメントを寄せている。
このほか、事件発生当時の警察庁捜査一課長・真木慎一（まき・しんいち）役を青柳翔、門田が所属する大日新聞の本社記者・藤島光一（ふじしま・こういち）役を光石研、神奈川県警捜査一課管理官・三村智也（みむら・ともや）役を永島敏行、誘拐事件の被害児童・内藤亮の祖父・木島茂（きじま・しげる）役を奥田瑛二が務める。
奥田は「瀬々監督にしか扱えない、瀬々監督でないと撮れない、エンターテインメントとリアリズムが融合した作品」と、本作への手応えを語っている。
あわせて公開された特報映像では、「警察大失態」の文字とともに、1991年に発生した「二児同時誘拐事件」の混乱が映し出される。その30年後、事件を追い続ける新聞記者・門田（西島）の鋭いまなざしや、事件の被害者だった少年の同級生・土屋里穂（広瀬）が手紙を見つめ涙を流す姿が描かれる。
「なぜ被害者の内藤亮は、誘拐された3年間の真実を決して語らなかったのか――」。
仲村、斎藤、青柳、光石、永島、奥田らが演じる登場人物たちの緊迫した表情が次々と映し出され、未解決事件の裏に隠された壮大な人間ドラマへの期待を高める映像となっている。
ティザービジュアルには、静かに何かを見つめる門田の姿とともに、「未解決で終わった、二児同時誘拐事件。当事者しか知らない、あの〈3年〉の真実。」というコピーが添えられ、物語の核心を予感させる印象的な仕上がりとなっている。
■仲村トオル（中澤洋一役）のコメント
作品に参加させていただき、とても光栄です。お声がけいただいたとき、喜びがありました。
脚本を読んだ時は「これはいい映画になる」と思い、そして、その後に原作を読ませていただいたのですが、すでに脚本でストーリーは分かっていたにもかかわらず、最後の方は涙が止まりませんでした。
素晴らしい原作で、素晴らしい脚本で、素晴らしいスタッフの人たちと、そして、自分も入っているので、なんですが、素晴らしいキャストがそろっています。大きな期待で公開日を、お待ちいただければと思います。
■斎藤工（先崎隆明役）のコメント
瀬々監督の現場は常に集中力がありますが、疲れるだけじゃなく満たされる感覚に包まれる、不思議な魔法をかけられたような現場です。
時代を少し先回りして映画表現として観客の方に訴えていくという方程式は、フィルムメーカーとして、日本映画の「センターピン」である瀬々監督の嗅覚でしか描かれないものだと改めて感じました。
この作品はすごく多面的な要素を持っていますが、最終的にはその全てがリアリティに集約されていく、何か大きな一枚のリアルな絵になっていくような感覚がありました。
見る方を「真実」にいざなってくれる作品だと思います。ぜひ映画館で受け取ってください。
■青柳翔（真木慎一）役のコメント
瀬々監督の作品に参加できたことを大変光栄に思います。人と人との関係性や感情の機微が丁寧に描かれ、物語に強く引き込まれました。
短い撮影期間ながら、監督やスタッフ、キャストの皆さんの真摯な姿勢と熱量に刺激を受け、役の在り方を深く考える濃密な時間となりました。
西島秀俊さんをはじめ素晴らしい共演者との出会いも大変貴重で、温かな現場の中で作品に携われたことをうれしく思います。多くの方にご覧いただければ幸いです。
■光石研（藤島光一）役のコメント
常に高い熱量で現場に挑んでいらっしゃる瀬々監督に呼んでいただいて、久しぶりに瀬々組に参加できるということが純粋にうれしかったです。
本作は、登場人物それぞれのバックボーンがものすごく深く、たとえ短いシーンであってもその背景を感じさせるとても重厚なヒューマンミステリーになっています。
世代を問わず、どんなお歳の方でも楽しんでいただけると思いますので、ぜひ見ていただけたらうれしいです。
■永島敏行（三村智也）役のコメント
スクリーンには現場のエネルギーが映る。
私が役者の駆け出しだった頃、現場のあるスタッフに言われた言葉です。
その頃はその言葉の意味をあまり気にもせず、ただ作品に参加させていただくごとにあの当時言われた言葉は深く意味のある言葉になりました。
瀬々組は監督が目指す作品に対し、スタッフ、キャストが自分達の“存在”を注ぎ込んでいました。
「存在のすべてを」
劇場のスクリーンに映る今作品のエネルギーを少しでも感じ取っていただけたらうれしいです。
■奥田瑛二（木島茂）役のコメント
久しぶりに瀬々監督の作品へ参加することになり、「しっかりとやらねば」と当然気合いが入りました。
脳内での役作りや肉体の準備も含めて総合的に整えて撮影に挑みました。
この重厚な物語を「楽しみに」と一言で説明するのは難しいですが……。言ってみれば「瀬々監督にしか扱えない、瀬々監督でないと撮れない、エンターテインメントとリアリズム」が融合した作品です。
作品の中にさまざまな想いが詰まっているので、ただただ期待して待っていてください。
【動画】西島秀俊主演『存在のすべてを』特報映像
本作は、第9回渡辺淳一文学賞を受賞し、「本の雑誌」が選ぶ2023年度ベスト10第1位、2024年本屋大賞第3位に選ばれるなど高い評価を受けた塩田武士の同名ミステリー小説が原作。 1991年に発生し、未解決のまま時効を迎えた「二児同時誘拐事件」に隠された闇と、30年越しに明かされる衝撃の真実を描く。
西島演じる新聞記者・門田次郎（もんでん・じろう）と旧知の神奈川県警刑事・中澤洋一（なかざわ・よういち）を演じるのは仲村トオル。『64−ロクヨン−』以来、約10年ぶりの瀬々組参加となる仲村は、「脚本を読んだ時は『これはいい映画になる』と思い、原作を読んだ時はストーリーが分かっていても最後は涙が止まりませんでした」と作品への思いを語った。
中澤の後輩刑事・先崎隆明（せんざき・たかあき）役には斎藤工。撮影を終え、「不思議な魔法をかけられたような現場だった」と振り返り、「多面的な要素を持った作品ですが、最終的にはすべてがリアリティーに集約され、一枚の大きな絵になっていく感覚がありました」とコメントを寄せている。
このほか、事件発生当時の警察庁捜査一課長・真木慎一（まき・しんいち）役を青柳翔、門田が所属する大日新聞の本社記者・藤島光一（ふじしま・こういち）役を光石研、神奈川県警捜査一課管理官・三村智也（みむら・ともや）役を永島敏行、誘拐事件の被害児童・内藤亮の祖父・木島茂（きじま・しげる）役を奥田瑛二が務める。
奥田は「瀬々監督にしか扱えない、瀬々監督でないと撮れない、エンターテインメントとリアリズムが融合した作品」と、本作への手応えを語っている。
あわせて公開された特報映像では、「警察大失態」の文字とともに、1991年に発生した「二児同時誘拐事件」の混乱が映し出される。その30年後、事件を追い続ける新聞記者・門田（西島）の鋭いまなざしや、事件の被害者だった少年の同級生・土屋里穂（広瀬）が手紙を見つめ涙を流す姿が描かれる。
「なぜ被害者の内藤亮は、誘拐された3年間の真実を決して語らなかったのか――」。
仲村、斎藤、青柳、光石、永島、奥田らが演じる登場人物たちの緊迫した表情が次々と映し出され、未解決事件の裏に隠された壮大な人間ドラマへの期待を高める映像となっている。
ティザービジュアルには、静かに何かを見つめる門田の姿とともに、「未解決で終わった、二児同時誘拐事件。当事者しか知らない、あの〈3年〉の真実。」というコピーが添えられ、物語の核心を予感させる印象的な仕上がりとなっている。
■仲村トオル（中澤洋一役）のコメント
作品に参加させていただき、とても光栄です。お声がけいただいたとき、喜びがありました。
脚本を読んだ時は「これはいい映画になる」と思い、そして、その後に原作を読ませていただいたのですが、すでに脚本でストーリーは分かっていたにもかかわらず、最後の方は涙が止まりませんでした。
素晴らしい原作で、素晴らしい脚本で、素晴らしいスタッフの人たちと、そして、自分も入っているので、なんですが、素晴らしいキャストがそろっています。大きな期待で公開日を、お待ちいただければと思います。
■斎藤工（先崎隆明役）のコメント
瀬々監督の現場は常に集中力がありますが、疲れるだけじゃなく満たされる感覚に包まれる、不思議な魔法をかけられたような現場です。
時代を少し先回りして映画表現として観客の方に訴えていくという方程式は、フィルムメーカーとして、日本映画の「センターピン」である瀬々監督の嗅覚でしか描かれないものだと改めて感じました。
この作品はすごく多面的な要素を持っていますが、最終的にはその全てがリアリティに集約されていく、何か大きな一枚のリアルな絵になっていくような感覚がありました。
見る方を「真実」にいざなってくれる作品だと思います。ぜひ映画館で受け取ってください。
■青柳翔（真木慎一）役のコメント
瀬々監督の作品に参加できたことを大変光栄に思います。人と人との関係性や感情の機微が丁寧に描かれ、物語に強く引き込まれました。
短い撮影期間ながら、監督やスタッフ、キャストの皆さんの真摯な姿勢と熱量に刺激を受け、役の在り方を深く考える濃密な時間となりました。
西島秀俊さんをはじめ素晴らしい共演者との出会いも大変貴重で、温かな現場の中で作品に携われたことをうれしく思います。多くの方にご覧いただければ幸いです。
■光石研（藤島光一）役のコメント
常に高い熱量で現場に挑んでいらっしゃる瀬々監督に呼んでいただいて、久しぶりに瀬々組に参加できるということが純粋にうれしかったです。
本作は、登場人物それぞれのバックボーンがものすごく深く、たとえ短いシーンであってもその背景を感じさせるとても重厚なヒューマンミステリーになっています。
世代を問わず、どんなお歳の方でも楽しんでいただけると思いますので、ぜひ見ていただけたらうれしいです。
■永島敏行（三村智也）役のコメント
スクリーンには現場のエネルギーが映る。
私が役者の駆け出しだった頃、現場のあるスタッフに言われた言葉です。
その頃はその言葉の意味をあまり気にもせず、ただ作品に参加させていただくごとにあの当時言われた言葉は深く意味のある言葉になりました。
瀬々組は監督が目指す作品に対し、スタッフ、キャストが自分達の“存在”を注ぎ込んでいました。
「存在のすべてを」
劇場のスクリーンに映る今作品のエネルギーを少しでも感じ取っていただけたらうれしいです。
■奥田瑛二（木島茂）役のコメント
久しぶりに瀬々監督の作品へ参加することになり、「しっかりとやらねば」と当然気合いが入りました。
脳内での役作りや肉体の準備も含めて総合的に整えて撮影に挑みました。
この重厚な物語を「楽しみに」と一言で説明するのは難しいですが……。言ってみれば「瀬々監督にしか扱えない、瀬々監督でないと撮れない、エンターテインメントとリアリズム」が融合した作品です。
作品の中にさまざまな想いが詰まっているので、ただただ期待して待っていてください。