“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、衣装姿にネット騒然「たまげた」「これは世界クラス」
グラビアアイドル、タレントの山田あいが7日までにInstagramを更新。美しさあふれる近影を披露すると、多数の「いいね！」が集まった。
【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
山田が「気になってたみんなに」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、大胆に背中が開いた衣装姿のバックショットが収められている。ファンからは「たまげた」「これは世界クラス」「本当に綺麗」「凄く可愛い」などの声が相次いでいる。
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
5月20日には「5月10日に予定しておりました撮影会につきまして 体調不良により急遽お休みをいただくこととなり、本当に申し訳ございませんでした」「撮影会を楽しみにしてくださっていた皆様のご期待に応えられず、大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまったこと 重ね重ねお詫び申し上げます」とつづり、自身の土下座ショットを投稿。27万インプレッションになるなど話題を集めている。
引用：「山田あい」X（@yamadaaiii0911）、Instagram（@_.yamada.aiii._）
【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
山田が「気になってたみんなに」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、大胆に背中が開いた衣装姿のバックショットが収められている。ファンからは「たまげた」「これは世界クラス」「本当に綺麗」「凄く可愛い」などの声が相次いでいる。
5月20日には「5月10日に予定しておりました撮影会につきまして 体調不良により急遽お休みをいただくこととなり、本当に申し訳ございませんでした」「撮影会を楽しみにしてくださっていた皆様のご期待に応えられず、大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまったこと 重ね重ねお詫び申し上げます」とつづり、自身の土下座ショットを投稿。27万インプレッションになるなど話題を集めている。
引用：「山田あい」X（@yamadaaiii0911）、Instagram（@_.yamada.aiii._）