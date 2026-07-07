「脚が長い。長過ぎます」柏木由紀子78歳のパンツスタイルに絶賛の嵐！
女優の柏木由紀子が7日にInstagramを更新し、スタイリッシュなパンツコーデを披露。年齢を感じさせないスタイリングがファンを驚かせている。
【写真】こんな70代になりたい！ 柏木由紀子78歳の美スタイルまとめ
柏木は「少し久しぶりになってしまった」「エステの日は ボーダーコーデで」とつづりながら、街頭で撮影した全身ショットを公開。自身でもつづっているとおり、レモンイエローのさわやかなボーダーシャツにブラウンのパンツスタイル。厚底のサンダルということもあるが、長い脚が強調されたスタイリングだ。
これにはファンもビックリ。「脚が長い。長過ぎますよ」「若々しく素敵、足が長い、スタイル抜群」「スタイル抜群で脚が長くてステキ」「エレガントやフェミニンなスタイルもカジュアルなスタイルも何でも着こなせて素敵です〜」「スタイルいいですね」といった称賛が寄せられている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【写真】こんな70代になりたい！ 柏木由紀子78歳の美スタイルまとめ
柏木は「少し久しぶりになってしまった」「エステの日は ボーダーコーデで」とつづりながら、街頭で撮影した全身ショットを公開。自身でもつづっているとおり、レモンイエローのさわやかなボーダーシャツにブラウンのパンツスタイル。厚底のサンダルということもあるが、長い脚が強調されたスタイリングだ。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）