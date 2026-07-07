ジョディ・フォスター、ブラピ主演『F1／エフワン』をディスる!? 「AIが作ったみたい」と発言
2度のアカデミー賞受賞を誇るジョディ・フォスターが、ブラッド・ピット主演の『F1／エフワン』について、「まるでAIが作ったみたい」だと発言した。
【写真】トム・クルーズ＆ブラピの24年ぶり2ショット＆ハグが胸熱 トムが『エフワン』プレミアに駆けつける
Varietyによると、国際会議Aspen Ideas Festivalの一環として行われた講演会、「Who Owns the Future of Hollywood（ハリウッドの未来を担うのは誰）」に登壇したジョディは、『F1／エフワン』について「AIが作ったように見える」と笑顔で持論を述べ、「非難している訳ではありません。だって、この作品は何百万ドルもの興行収入を上げたんだから、そんな事言えるわけがない」とコメントした。
「でも『F1／エフワン』のような映画を観ると、AIが作ったんじゃないかと思ってしまう。そう思わない？ つまり、構成はまさに学校で習うそのものだし、俳優たちも、コンピューターが書きそうな、今の時代に相応しい台詞を口にしている。彼らはテクノロジーを駆使して、壮大で美しい作品を作り上げた。でもそこには、よそから得た情報を含む可能性がある」と指摘した。
『トップガン マーヴェリック』のジョセフ・コシンスキー監督とブラッド・ピットがタッグを組んだ『F1／エフワン』は、F1（R）の全面バックアップのもと世界各国の本物のサーキットコースで撮影を行うなど、リアルな映像を実現。全世界で6億3400万ドルの興行収入を上げる大ヒットとなり、アカデミー賞では作品賞を含む4部門にノミネートされ、音響賞を獲得した。
Aspen Ideas Festivalは、毎年夏に米コロラド州アスペンで開催される国際会議。世界中から指導者や思想家が集まり、未来を形作り、今日を理解する上で役立つアイデアについて議論を交わす場だという。
ジョディはこのイベントで、「AIは業界を大きく前進させる」としたうえで、「俳優や脚本家に取って代わるのかどうかが、大きな問題だ」と指摘。群衆のシーンではエキストラを複製することもできると述べ、「多くの仕事がAIによって削減されるだろうけれど、組合などが介入し、『うちの俳優を20回使って良いが、報酬も20倍にしてくれ』と言えるようになって欲しい。それが公平だと思います」とコメント。「私たちがAIをコントロールし続けることができれば、AIは私たち自身を反映したものを作り出すことができ、物事をより良くすることができるでしょう」と話した。
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Varietyによると、国際会議Aspen Ideas Festivalの一環として行われた講演会、「Who Owns the Future of Hollywood（ハリウッドの未来を担うのは誰）」に登壇したジョディは、『F1／エフワン』について「AIが作ったように見える」と笑顔で持論を述べ、「非難している訳ではありません。だって、この作品は何百万ドルもの興行収入を上げたんだから、そんな事言えるわけがない」とコメントした。
『トップガン マーヴェリック』のジョセフ・コシンスキー監督とブラッド・ピットがタッグを組んだ『F1／エフワン』は、F1（R）の全面バックアップのもと世界各国の本物のサーキットコースで撮影を行うなど、リアルな映像を実現。全世界で6億3400万ドルの興行収入を上げる大ヒットとなり、アカデミー賞では作品賞を含む4部門にノミネートされ、音響賞を獲得した。
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ジョディはこのイベントで、「AIは業界を大きく前進させる」としたうえで、「俳優や脚本家に取って代わるのかどうかが、大きな問題だ」と指摘。群衆のシーンではエキストラを複製することもできると述べ、「多くの仕事がAIによって削減されるだろうけれど、組合などが介入し、『うちの俳優を20回使って良いが、報酬も20倍にしてくれ』と言えるようになって欲しい。それが公平だと思います」とコメント。「私たちがAIをコントロールし続けることができれば、AIは私たち自身を反映したものを作り出すことができ、物事をより良くすることができるでしょう」と話した。