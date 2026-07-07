ジェシー、異なる性格を持つ2役の演じ分けに絶賛の嵐 劇場版『ケロロ軍曹』本編映像解禁
6人組グループ・SixTONESのジェシーが出演する、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（公開中）の本編映像が解禁された。あわせて、10日から配布される入場者特典第3弾「ぷくぷくシール」の内容も発表された。
【動画】アルデルのマントから２つの影が…！劇場版『ケロロ軍曹』本編映像
1999年から連載が続く吉崎観音氏の漫画『ケロロ軍曹』のアニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作された今作。劇場版としては2010年以来16年ぶりの新作となる。脚本・総監督を福田雄一氏が務め、宣伝隊長にはあのが就任。主題歌「貸しっぱなしデスティニー」を担当するほか、ano＆粗品による新オープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」も話題を集める。ナレーションはシソンヌ・長谷川忍が担当し、ジェシーは謎のケロン人兄弟・アルルとデルルを演じている。
今回公開された本編映像では、これまで謎に包まれていた天才発明家・アルデル博士の正体が明らかになる。薄暗い研究所で作業中、アルデル博士のマントの中から2つの影が。現れたのは、冷静沈着な天才発明家の兄・アルルと、天才戦術家ながらお調子者で兄思いの弟・デルルの2人だった。 最終侵略兵器である地球（ペコポン）灼熱ヒーターを稼働させ本格的に侵略を開始したアルル（兄）は研究所から動向を見守り、デルルはケロロ小隊壊滅のため地球へ向かう。
公開前からジェシーが1人2役を演じることが話題を集めていたが、公開後は全く異なる性格を持つ2役の演じ分けに絶賛の嵐。ジェシーは「最初は不安でどうにかなりそうでしたが、何度も演じるうちにコツをつかんでいき、アドリブを入れられるようにもなりました」「『え？ジェシーだったの？』と最初から最後までバレないように皆さんには楽しんでいただきたいです！」と役作りについての苦労と思い入れを語る。
また、10日から16日までの1週間限定で配布される入場者特典第3弾は、「ぷくぷくシール（ケロロ・ギロロ・ドロロ・アルル・デルル）」に決定。ケロロ小隊をはじめ、アルルとデルルも含めた愛くるしいキャラクターたちのほか、小隊メンバーのモチーフもあり、ランダムで配布される。
【動画】アルデルのマントから２つの影が…！劇場版『ケロロ軍曹』本編映像
1999年から連載が続く吉崎観音氏の漫画『ケロロ軍曹』のアニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作された今作。劇場版としては2010年以来16年ぶりの新作となる。脚本・総監督を福田雄一氏が務め、宣伝隊長にはあのが就任。主題歌「貸しっぱなしデスティニー」を担当するほか、ano＆粗品による新オープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」も話題を集める。ナレーションはシソンヌ・長谷川忍が担当し、ジェシーは謎のケロン人兄弟・アルルとデルルを演じている。
公開前からジェシーが1人2役を演じることが話題を集めていたが、公開後は全く異なる性格を持つ2役の演じ分けに絶賛の嵐。ジェシーは「最初は不安でどうにかなりそうでしたが、何度も演じるうちにコツをつかんでいき、アドリブを入れられるようにもなりました」「『え？ジェシーだったの？』と最初から最後までバレないように皆さんには楽しんでいただきたいです！」と役作りについての苦労と思い入れを語る。
また、10日から16日までの1週間限定で配布される入場者特典第3弾は、「ぷくぷくシール（ケロロ・ギロロ・ドロロ・アルル・デルル）」に決定。ケロロ小隊をはじめ、アルルとデルルも含めた愛くるしいキャラクターたちのほか、小隊メンバーのモチーフもあり、ランダムで配布される。