まるで『ヒート』!? 2025年インドNo.1ヒット『ドゥランダル作戦』激しすぎる銃撃戦を収めた本編映像解禁
ランヴィール・シン主演映画『ドゥランダル作戦』より、クライムアクションの傑作『ヒート』（1995）の名シーンを彷彿とさせる、激しい銃撃戦を切り取った本編映像が解禁された。
【動画】無数の銃弾が飛び交う熾烈な銃撃戦！ 『ドゥランダル作戦』本編映像
本作は、ムンバイ同時多発テロなど、実際に起こった3つのテロ事件と実在した人物をベースに、国家VS国家、スパイVSテロリスト、さらには裏社会の覇権争いが交錯するリアル・スパイ・アクション。非情で冷徹な諜報戦、息をのむ銃撃戦、そして極限状態で揺れ動く人間ドラマを描く。
相次ぐテロに揺れるインド政府は、報復と再発防止のため、極秘裏に「ドゥランダル作戦」を始動させる。任務は、パキスタン・カラチで最凶と恐れられるリヤリ地区のギャング組織に潜入し、テロ計画の兆候をつかむこと。
選ばれたのは、死刑囚ハムザ（ランヴィール・シン）。すべての過去を捨て、偽りの身分で裏社会へと身を投じた彼は、対立する二大組織の抗争を監視する。やがて功績が認められ組織に迎え入れられた彼は、復讐心を巧みにあおりながら勢力争いの中心へと深く踏み込んでいく。
そんな風に裏社会で頭角を現す一方、政治家の娘ヤリーナと恋に落ちるハムザ。しかし潜入任務は次第に危険度を増し、彼自身の運命もまた大きく揺れ始める――。
今回解禁された本編映像は、人影ひとつない森の奥を舞台に、ギャングのボス・レヘマーンと、パキスタン警察のドンことアスラム警視による壮絶な銃撃戦が繰り広げられるシーン。
行く手を阻まれ、警察に完全包囲されながらも、敵意むき出しのまま一歩も退かず、銃弾を撃ち込み続けるレヘマーンと、その右腕ドンガ。殺意と狂気がさく裂する中、アスラム警視がスローモーションとともに姿を現し、まるでラスボスさながらの風格を漂わせる。
圧倒的な火力を誇りながらも、2人という絶望的な劣勢に追い込まれるレヘマーンたち。しかし、“最強にして最凶”のギャングが、こんな場所で膝を折るはずもなく…。その血なまぐさい死闘の行方に、視線が釘付けになる映像となっている。
この銃撃戦は、1996年に日本公開された『ヒート』の名シーンを彷彿とさせる。『ヒート』は、犯罪映画の名匠マイケル・マンが監督・脚本を務めたクライムアクション。プロの強盗団を率いるニール（ロバート・デ・ニーロ）と、彼を執念深く追うロサンゼルス市警の刑事ヴィンセント（アル・パチーノ）の宿命的な対決を描き、重厚な人間ドラマと圧倒的なリアリティで今なお高い評価を受けている名作だ。
『ヒート』で描かれた伝説的な市街地銃撃戦の興奮と緊張感を、そのまま現代の戦場で再現したかのようなアクションが詰まっている本作。リアルな銃撃描写と息を呑むサスペンスが、『ヒート』の銃撃戦にしびれた観客の心を再び熱くさせるだろう。
映画『ドゥランダル作戦』は、7月10日より全国公開。
【動画】無数の銃弾が飛び交う熾烈な銃撃戦！ 『ドゥランダル作戦』本編映像
本作は、ムンバイ同時多発テロなど、実際に起こった3つのテロ事件と実在した人物をベースに、国家VS国家、スパイVSテロリスト、さらには裏社会の覇権争いが交錯するリアル・スパイ・アクション。非情で冷徹な諜報戦、息をのむ銃撃戦、そして極限状態で揺れ動く人間ドラマを描く。
選ばれたのは、死刑囚ハムザ（ランヴィール・シン）。すべての過去を捨て、偽りの身分で裏社会へと身を投じた彼は、対立する二大組織の抗争を監視する。やがて功績が認められ組織に迎え入れられた彼は、復讐心を巧みにあおりながら勢力争いの中心へと深く踏み込んでいく。
そんな風に裏社会で頭角を現す一方、政治家の娘ヤリーナと恋に落ちるハムザ。しかし潜入任務は次第に危険度を増し、彼自身の運命もまた大きく揺れ始める――。
今回解禁された本編映像は、人影ひとつない森の奥を舞台に、ギャングのボス・レヘマーンと、パキスタン警察のドンことアスラム警視による壮絶な銃撃戦が繰り広げられるシーン。
行く手を阻まれ、警察に完全包囲されながらも、敵意むき出しのまま一歩も退かず、銃弾を撃ち込み続けるレヘマーンと、その右腕ドンガ。殺意と狂気がさく裂する中、アスラム警視がスローモーションとともに姿を現し、まるでラスボスさながらの風格を漂わせる。
圧倒的な火力を誇りながらも、2人という絶望的な劣勢に追い込まれるレヘマーンたち。しかし、“最強にして最凶”のギャングが、こんな場所で膝を折るはずもなく…。その血なまぐさい死闘の行方に、視線が釘付けになる映像となっている。
この銃撃戦は、1996年に日本公開された『ヒート』の名シーンを彷彿とさせる。『ヒート』は、犯罪映画の名匠マイケル・マンが監督・脚本を務めたクライムアクション。プロの強盗団を率いるニール（ロバート・デ・ニーロ）と、彼を執念深く追うロサンゼルス市警の刑事ヴィンセント（アル・パチーノ）の宿命的な対決を描き、重厚な人間ドラマと圧倒的なリアリティで今なお高い評価を受けている名作だ。
『ヒート』で描かれた伝説的な市街地銃撃戦の興奮と緊張感を、そのまま現代の戦場で再現したかのようなアクションが詰まっている本作。リアルな銃撃描写と息を呑むサスペンスが、『ヒート』の銃撃戦にしびれた観客の心を再び熱くさせるだろう。
映画『ドゥランダル作戦』は、7月10日より全国公開。