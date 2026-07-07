ブラピ＆恋人のラブラブ姿も テイラー・スウィフト挙式に参加したセレブのルックをチェック
テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーの豪華挙式に招待されたセレブたち。1000人にも上ったというゲストの多くは事前に出席が公表されていなかったが、式が無事に終了したことをうけ、続々と当日のルックを公開している。
【写真】イネス・デ・ラモンの透けドレス ブラピとのラブラブショットも
29歳年下の恋人イネス・デ・ラモンと一緒に出席したブラッド・ピットは、クラシカルな黒いタキシードにサングラスを合わせたハンサムなスタイル。一方イネスは、アシメトリーなネックラインが特徴的な黒のシアードレスをチョイスしたようだ。
「ミューヨークで開催されるものすごいイベントに出席するお気に入りの恋人たち、イネス・デ・ラモンとブラッド・ピット」とキャプションを添えたヘアスタイリストのローリー・ザノレッティの投稿では、2人の装いと共に、ブラッドがイネスにキスを迫るラブラブショットもシェアされ、ファンからは「素敵」「パワーカップル」などと反応が寄せられている。
また、テイラーのツアーでオープニング・アクトを務めたことがあるサブリナ・カーペンターは、胸元にピンクのバラをあしらった黒のドロップウエスドレス姿で式場に駆け付けた。近況とともに、この日のドレス姿や式場へ向かう車内の様子、またスタイリストのジャレッド・エルナーと俳優＆ポッドキャスターのオーウェン・ティーレと3人でポーズを取る写真を公開した。
ジェニファー・ロペスも黒を選んだ一人。自身のインスタグラムに乾杯の絵文字を添えて、BACH MAIの黒のドレスをまとった姿を公開。豊かな胸元と細いウェストを強調するドラマティックなドレスに対し、ヘアはタイトにまとめ、ダイヤモンドネックレスとブレスレット、リングで輝きをプラス。CAROLINA HERRERAのクラッチを手にし、エレガントに装った。ファンからは「クイーン」「結婚式の装い」「美しい！」などの称賛が寄せられている。
引用：「ローリー・ザノレッティ」Instagram（＠lauriezanoletti）
「サブリナ・カーペンター」Instagram（＠sabrinacarpenter）
「ジェニファー・ロペス」Instagram（＠jlo）
【写真】イネス・デ・ラモンの透けドレス ブラピとのラブラブショットも
29歳年下の恋人イネス・デ・ラモンと一緒に出席したブラッド・ピットは、クラシカルな黒いタキシードにサングラスを合わせたハンサムなスタイル。一方イネスは、アシメトリーなネックラインが特徴的な黒のシアードレスをチョイスしたようだ。
また、テイラーのツアーでオープニング・アクトを務めたことがあるサブリナ・カーペンターは、胸元にピンクのバラをあしらった黒のドロップウエスドレス姿で式場に駆け付けた。近況とともに、この日のドレス姿や式場へ向かう車内の様子、またスタイリストのジャレッド・エルナーと俳優＆ポッドキャスターのオーウェン・ティーレと3人でポーズを取る写真を公開した。
ジェニファー・ロペスも黒を選んだ一人。自身のインスタグラムに乾杯の絵文字を添えて、BACH MAIの黒のドレスをまとった姿を公開。豊かな胸元と細いウェストを強調するドラマティックなドレスに対し、ヘアはタイトにまとめ、ダイヤモンドネックレスとブレスレット、リングで輝きをプラス。CAROLINA HERRERAのクラッチを手にし、エレガントに装った。ファンからは「クイーン」「結婚式の装い」「美しい！」などの称賛が寄せられている。
引用：「ローリー・ザノレッティ」Instagram（＠lauriezanoletti）
「サブリナ・カーペンター」Instagram（＠sabrinacarpenter）
「ジェニファー・ロペス」Instagram（＠jlo）