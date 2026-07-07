M！LK曽野舜太「うれしすぎて滅！」 三重おいないナビゲーター＆伊勢観光大使就任に喜び
M！LKの曽野舜太が6日、三重県にて行われた「三重おいないナビゲーター 2026」および「伊勢観光大使」の就任式に出席。「うれしすぎて滅！」と喜びを口にした。
【写真】M！LK曽野舜太、名刺交換で少々緊張の面持ち
三重県伊勢市出身の曽野は、三重の魅力をPRする「三重おいないナビゲーター 2026」と、伊勢の多面的な魅力を国内外へ発信する「伊勢観光大使」に就任。就任式では、三重県の一見勝之知事、伊勢市の鈴木健一市⻑、伊勢市観光協会の木造隆誠会⻑が出席し、曽野への委嘱状やタスキの交付が行われたほか、地元愛あふれるトークセッションや記念撮影が行われた。
曽野はスーツ姿で登場。一見知事にタスキを渡された際には、大きな声で「がんばります！」と口にし、やる気満々。その後は知事たちと初の名刺交換をし、曽野は少々緊張した様子を見せていた。
今回の就任に関しての気持ちを聞かれた曽野は「今回のお話をいただいて、うれしすぎて滅！ という気持ちでした。本当に三重に生まれて良かったなと思います」とM！LKの楽曲「好きすぎて滅！」に絡めてコメント。一見知事は「三重おいないナビゲーターにこんな有名な方が自分からなりたいと言ってくださって本当にうれしかった。ぜひ三重をこれからどんどん前に出していってほしい」とエールを送った。
また、三重の魅力について聞かれると「文化や食、色々ありますが、人が本当に温かいです。いつも地元に帰ると『しゅんちゃん』って迎えてくれます」と地元のエピソードを披露。さらにサプライズで、2025年から「三重おいないナビゲーター」を務める漫才コンビ・バッテリィズの寺家から「まだまだ三重の魅力が伝わっていないので、一緒に魅力を伝えていきたい」とメッセージが届いた。曽野は「番組で共演した際に、三重ナビゲーターを一緒にやろうとよくお話してくださった」と一緒に活動できることにうれしそうな様子を見せた。
また、「おいない」の意味をよく聞かれるという寺家からのアドバイスに、曽野は「じゃあ楽曲作るしかないですね。『おいないすぎて滅！』ですか」と反応し、笑いを誘う。最後にW就任の決意として、「本当に三重が大好きで、この土地で育ったことが嬉しいです。自分を見て三重県に来てもらえるようにがんばります！」と力強く宣言した。
代表質問では、今後の三重でやりたい仕事として、「メンバーを連れていきたいです。まずは実家に」と場を和ませるコメント。三重の好きなところを聞かれた際には「ま・る・ご・と」と、ここでもM！LKの楽曲「爆裂愛してる」をかけた回答をし、終始笑顔が絶えない、地元への愛と活気に満ちた就任式となった。
【写真】M！LK曽野舜太、名刺交換で少々緊張の面持ち
三重県伊勢市出身の曽野は、三重の魅力をPRする「三重おいないナビゲーター 2026」と、伊勢の多面的な魅力を国内外へ発信する「伊勢観光大使」に就任。就任式では、三重県の一見勝之知事、伊勢市の鈴木健一市⻑、伊勢市観光協会の木造隆誠会⻑が出席し、曽野への委嘱状やタスキの交付が行われたほか、地元愛あふれるトークセッションや記念撮影が行われた。
今回の就任に関しての気持ちを聞かれた曽野は「今回のお話をいただいて、うれしすぎて滅！ という気持ちでした。本当に三重に生まれて良かったなと思います」とM！LKの楽曲「好きすぎて滅！」に絡めてコメント。一見知事は「三重おいないナビゲーターにこんな有名な方が自分からなりたいと言ってくださって本当にうれしかった。ぜひ三重をこれからどんどん前に出していってほしい」とエールを送った。
また、三重の魅力について聞かれると「文化や食、色々ありますが、人が本当に温かいです。いつも地元に帰ると『しゅんちゃん』って迎えてくれます」と地元のエピソードを披露。さらにサプライズで、2025年から「三重おいないナビゲーター」を務める漫才コンビ・バッテリィズの寺家から「まだまだ三重の魅力が伝わっていないので、一緒に魅力を伝えていきたい」とメッセージが届いた。曽野は「番組で共演した際に、三重ナビゲーターを一緒にやろうとよくお話してくださった」と一緒に活動できることにうれしそうな様子を見せた。
また、「おいない」の意味をよく聞かれるという寺家からのアドバイスに、曽野は「じゃあ楽曲作るしかないですね。『おいないすぎて滅！』ですか」と反応し、笑いを誘う。最後にW就任の決意として、「本当に三重が大好きで、この土地で育ったことが嬉しいです。自分を見て三重県に来てもらえるようにがんばります！」と力強く宣言した。
代表質問では、今後の三重でやりたい仕事として、「メンバーを連れていきたいです。まずは実家に」と場を和ませるコメント。三重の好きなところを聞かれた際には「ま・る・ご・と」と、ここでもM！LKの楽曲「爆裂愛してる」をかけた回答をし、終始笑顔が絶えない、地元への愛と活気に満ちた就任式となった。