『風、薫る』“今井先生”古川雄大、“りん”見上愛への言葉に共感続々「首がもげるほど同意」「ど正論」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「差し出せぬ手」（第72回）が7日に放送され、医師の今井（古川雄大）がりん（見上愛）にかけた言葉に対して、ネット上には「首がもげるほど同意」「ど正論でした」「身にしみる」などの反響が集まった。
【写真】院長の多田（筒井道隆）に呼び出されたりん（見上愛）
医師たちに無断で外へ連れ出した山本（本田大輔）が直後に亡くなったことで深く落ち込むりん。そんな中、りんは院長の多田（筒井道隆）から呼び出される。
そこで、同席していた主治医の今井は”外へ連れ出したせいで亡くなったとは言えない”と主張。続けて今井は「山本さんは外出しようが病院にいようが、急変はありえる病状だったということだけです」と説明する。
山本の説明を聞いた多田はりんに「通常の勤務に戻ってください」と伝える。意外な言葉にりんが思わず「え…？」と聞き返すと、多田は「いつもどおり働いてください」と繰り返すのだった。
院長室から出ると、りんは今井を呼び止める。今井は「事実を言ったまでだ」と告げ「君は、医者の判断より患者の気持ちに従った。医療に携わる者として失格だ」と言い放つ。
厳しい言葉に思わず涙ぐんでしまうりん。すると今井は「もし私が患者なら、命より重んじるものがあるという考えは否定しない。あるいは君が患者の友人なら、分からなくない」と語りかける。そして「だが、君は看護婦だ」とその場を後にするのだった。
今井からの言葉に対して、ネット上には「首がもげるほど同意」「ど正論でした」「めっちゃ真っ当じゃん」「私も先生が正しいと思います」「身にしみる」「今井先生が言った事が全てだよね？」といった声が相次いでいた。
【写真】院長の多田（筒井道隆）に呼び出されたりん（見上愛）
医師たちに無断で外へ連れ出した山本（本田大輔）が直後に亡くなったことで深く落ち込むりん。そんな中、りんは院長の多田（筒井道隆）から呼び出される。
山本の説明を聞いた多田はりんに「通常の勤務に戻ってください」と伝える。意外な言葉にりんが思わず「え…？」と聞き返すと、多田は「いつもどおり働いてください」と繰り返すのだった。
院長室から出ると、りんは今井を呼び止める。今井は「事実を言ったまでだ」と告げ「君は、医者の判断より患者の気持ちに従った。医療に携わる者として失格だ」と言い放つ。
厳しい言葉に思わず涙ぐんでしまうりん。すると今井は「もし私が患者なら、命より重んじるものがあるという考えは否定しない。あるいは君が患者の友人なら、分からなくない」と語りかける。そして「だが、君は看護婦だ」とその場を後にするのだった。
今井からの言葉に対して、ネット上には「首がもげるほど同意」「ど正論でした」「めっちゃ真っ当じゃん」「私も先生が正しいと思います」「身にしみる」「今井先生が言った事が全てだよね？」といった声が相次いでいた。