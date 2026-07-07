DC映画『スーパーガール』の本国興行が厳しい局面を迎えている。北米では公開初週末に3,710万ドルでスタートしたが、公開2週目には960万ドルにとどまり、前週比74.1％の大幅ダウン。現時点で北米累計は5,850万ドル、世界累計は1億50万ドルとなっている。

2023年のDC映画『ザ・フラッシュ』は2週目に72.5％減、マーベル・スタジオ『マーベルズ』は78.1％減、ソニー／マーベル『モービウス』は約74％減を記録していた。『スーパーガール』の74.1％減は、これらと同等クラスの急落である。

もちろん、2週目の下落率だけで作品の価値やシリーズの将来性を断じることはできない。大作映画は初週末に熱心なファンが集中しやすく、ジャンル映画はもともとフロントロード型（公開初週・初日に観客が集中し、その後の落ち込みが大きい興行パターン）になりやすい。さらに『スーパーガール』は『トイ・ストーリー5』などファミリー向け大作との競合もあり、公開時期の不運もあった。

では、何が問題だったのか。ひとつの論点は、アメコミ映画における“マイナーキャラクター”の難しさだ。

スーパーガールは、一般的にはスーパーマンの関連キャラクターとして認知されている。決して無名ではないが、バットマン、スーパーマン、ワンダーウーマン、スパイダーマンのように、ファンダム以外の観客をも即座に動かせる存在かといえば別問題だ。新生DCユニバースは、『スーパーマン』に続く劇場映画第2弾として『スーパーガール』を選んだ。これは、ジェームズ・ガンがマーベルで『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』という当時は一般知名度の高くなかったチームを人気シリーズへ押し上げた実績を思えば、十分に理解できる戦略だった。

実際、かつてのマーベル・シネマティック・ユニバースは、アイアンマンやアントマン、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーなど、映画以前当時の一般知名度が必ずしも絶大ではなかったキャラクターを次々とポップカルチャーの中心へ引き上げた。だが、その成功はキャラクター単体の力だけではなく、「次も観たい」と思わせるブランドへの信頼、作品ごとの新鮮さ、そしてユニバース全体が上昇気流にあった時代性に支えられていた。

現在は状況が違う。マーベルもDCも、ユニバース作品の蓄積が“期待”であると同時に“宿題”にもなっている。観客は、知らないキャラクターの映画に対して「新しい発見がありそう」と思う前に、「またシリーズの一部を追わなければいけないのか」と感じることがある。

しかも近年は、『エターナルズ』『マーベルズ』『マダム・ウェブ』『ザ・フラッシュ』など、メインストリーム外のキャラクターやスピンオフ的な企画が興行面で苦戦する悪印象が続いた。『サンダーボルツ*』も公開2週目の下落率は約56％に踏みとどまったものの、オープニングは7,600万ドル、2週目は3,310万ドルで、MCU全盛期のような爆発的ヒットとは言い難かった。

一方で、『スーパーマン』はヒットした。今夏公開予定の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』も、大ヒットが確実視されるタイトルだろう。だが、スーパーマンもスパイダーマンも、説明不要の超有名キャラクターである。今の問題は、誰もが知っている看板キャラクターではない作品に、観客がどこまで付き合ってくれるのかだ。『スーパーガール』は、その問いに対する厳しい実例となってしまった。

もうひとつの論点は、若年層、とりわけZ世代との距離である。米はとあるスタジオ幹部の声として、「Z世代はスーパーヒーロー映画に関心がない。このジャンルはミレニアル世代のものだ」と紹介している。どういうことか。

米によると、『スーパーガール』の初週末観客は25歳以上男性が41％を占め、25歳未満女性は15％にとどまった。も、観客の59％が男性、65％が25歳以上だったと報じている。若い女性層を大きく取り込めなかったことは、女性ヒーロー映画としても、若い主演俳優を前面に押し出した新生DC作品としても痛い。

対照的に、今年の北米興行では、若い観客をつかんだ作品が大きな存在感を示している。YouTube発のホラー映画『バックルームズ』は、初週末に若年層が圧倒的な割合を占めたと報じられ、観客の86％が35歳未満、半数以上が25歳以下だったと。また、同じく若い作り手によるホラー『オブセッション 災愛』も、低予算ながら大ヒットとなった。『オブセッション 災愛』の監督カリー・バーカーは26歳、『バックルームズ』のケイン・パーソンズは20歳。いずれもオンライン動画文化を出発点に観客との接点を築いた。

ここで見えてくるのは、「Z世代は映画館に来ない」のではなく、「Z世代は自分たちの文脈に接続している映画なら来る」ということだ。『バックルームズ』や『オブセッション 災愛』は、SNS、YouTube、インターネット都市伝説、ショート動画的な身近な感覚と地続きにある。観客はそれらを“宣伝で知った映画”としてではなく、“自分たちのネット文化が劇場に拡張されたもの”として受け止めている。

その点で、アメコミ映画は少し難しい位置に来ている。2000年の『X-メン』、2002年の『スパイダーマン』以降、現代的なアメコミ映画は約四半世紀にわたってメジャー娯楽の中心にあり続けてきた。MCUが本格化した2008年の『アイアンマン』から数えても、すでに18年近い。つまり、いまのZ世代にとってアメコミ映画は「新しいもの」でも「自分たち世代を反映するもの」でもなく、むしろ親世代、あるいはミレニアル世代が熱狂してきた巨大ジャンルとして見えている可能性がある。

スパイダーマンのように、世代を超えて強いキャラクターは今後も若年層を引きつけるだろう。『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のように、イベント性とキャラクター人気が噛み合えば大きな熱狂も起こせる。だが、ユニバースの文脈を前提にした中堅・マイナーキャラクターの映画を、若い観客が自発的に“自分ごと化”するハードルは上がっている。

『スーパーガール』の苦戦の理由は、一言で片付けられるものではない。宣伝、公開時期、作品評価、キャラクター認知、競合作、DCブランドへの信頼、若年層への訴求など、複数の要因が重なった結果だ。実際、女性ヒーロー映画には『ワンダーウーマン』『キャプテン・マーベル』という大ヒット例があり、マイナーキャラクター映画にも『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』という成功例がある。

ただし、かつての成功方程式がそのまま通用しにくくなっていることは確かだろう。マイナーキャラクターでも、ユニバースの一部であれば観客が来る。アメコミ映画であれば、若者も自然に来る。そうした前提は、もはや疑ってかかるべき段階にある。

『スーパーガール』の苦戦は、知名度の高い看板キャラクターではない作品を大作映画として届ける難しさを改めて示した。スーパーマンやスパイダーマンのような強いブランドは依然として観客を動かせる一方で、その周辺にいるキャラクターたちには、作品ごとに「なぜ今、劇場で観るのか」を伝える工夫がより求められている。

もっとも、ジェームズ・ガンとピーター・サフラン率いるDCスタジオは、今後も知名度の高い看板キャラクターだけに頼るつもりはないようだ。今後は、バットマンのヴィランであるクレイフェイスを主人公とするホラー映画『クレイフェイス（原題）』が控えるほか、『スーパーマン』に登場したミスター・テリフィックの単独ドラマ企画、ベインとデスストロークを中心に据えた映画企画も報じられている。いずれも原作ファンには知られた存在だが、スーパーマンやバットマン、ワンダーウーマンほど一般層に浸透しているわけではない。

ただし、DCが狙っているのは単に“マイナーキャラクターを大作化する”ことではないのだろう。『クレイフェイス』をホラーとして打ち出すように、キャラクターの知名度ではなく、ジャンルの切り口や作家性によって観客を振り向かせる戦略が見える。マイナーキャラクターが厳しい時代に、果たしてガンとサフランのDCスタジオは、どのような語り口で次の局面を切り開くのか。

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