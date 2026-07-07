小池栄子、元“マル暴”刑事役で犯罪被害者に寄り添うヒューマンドラマ『さよならノワール』今夜スタート
小池栄子主演のドラマ『さよならノワール』（フジテレビ系／毎週火曜21時）の第1話が7日の今夜放送される。
【写真】岡山天音が強行犯係の刑事・鴨居卓海役で出演『さよならノワール』第1話より
本作は、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室に所属する元“マル暴”刑事・黒木夏海（小池）と心理学者の白石絵梨子（北香那）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、支援していく警察ヒューマンドラマ。『きらきらひかる』シリーズ（フジテレビ系）、『白い巨塔』（フジテレビ系）、『緊急取調室』シリーズ（テレビ朝日系）の井上由美子が脚本を手がける。
■第1話あらすじ
西池袋署に設置された犯罪被害者支援室では、日々さまざまな事件に遭ってしまった被害者や遺族に寄り添い、再び人生を歩めるようサポートをしている。ある日、元“マル暴”刑事で支援員の黒木夏海のもとに、帝都大学から心理学の専門知識を持つ白石絵梨子が出向してくる。
初対面でお互いぎこちなく食事をしていた夏海と絵梨子。その矢先、室長の田村貴子（戸田恵子）からラーメン店で火災が発生したとの一報が入る。二人が火災現場に到着すると、店主の小西悠介（柳下大）は死亡し、妻のさくら（北乃きい）は激しいショックを受けていた。
夏海たちに連れられ支援室にやって来たさくらだったが、混乱し落ち着かない様子。夏海が何気なくさくらのネイルを褒めると、悠介にネイルや指輪を禁止されていたこと、店の立ち退きを迫られたこと、立ち退きを断ったことで嫌がらせを受けていたことなど少しずつ話し出す。しかし、絵梨子の不用意な発言でさくらは激怒。夏海はそんなさくらを気遣い、刑事課に食べ物を取りに行く。
刑事課にいた強行犯係の鴨居卓海（岡山天音）と中谷健人（味方良介）、暴力団対策係の河口真二郎（眞島秀和）、大野裕也（濱尾ノリタカ）らに、さくらから聞き出した情報を伝える夏海。立ち退きには反社が絡んでいる可能性もあるとして、中谷はさくらへの事情聴取を求めるが、夏海はそれを断る。
夏海が支援室へ戻ると、絵梨子の不用意な発言に再び苛立ったさくらが帰宅していた。夏海は絵梨子に「邪魔」と言い放ち、さくらの後を追う。帰宅してもなお混乱するさくらを静かに見守る夏海に対し、少しずつ心を開いていくさくら。しかし捜査が進むにつれ、さくらが嘘の供述をしていたことが判明する…。
ドラマ『さよならノワール』はフジテレビ系にて毎週火曜21時放送。
【写真】岡山天音が強行犯係の刑事・鴨居卓海役で出演『さよならノワール』第1話より
本作は、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室に所属する元“マル暴”刑事・黒木夏海（小池）と心理学者の白石絵梨子（北香那）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、支援していく警察ヒューマンドラマ。『きらきらひかる』シリーズ（フジテレビ系）、『白い巨塔』（フジテレビ系）、『緊急取調室』シリーズ（テレビ朝日系）の井上由美子が脚本を手がける。
西池袋署に設置された犯罪被害者支援室では、日々さまざまな事件に遭ってしまった被害者や遺族に寄り添い、再び人生を歩めるようサポートをしている。ある日、元“マル暴”刑事で支援員の黒木夏海のもとに、帝都大学から心理学の専門知識を持つ白石絵梨子が出向してくる。
初対面でお互いぎこちなく食事をしていた夏海と絵梨子。その矢先、室長の田村貴子（戸田恵子）からラーメン店で火災が発生したとの一報が入る。二人が火災現場に到着すると、店主の小西悠介（柳下大）は死亡し、妻のさくら（北乃きい）は激しいショックを受けていた。
夏海たちに連れられ支援室にやって来たさくらだったが、混乱し落ち着かない様子。夏海が何気なくさくらのネイルを褒めると、悠介にネイルや指輪を禁止されていたこと、店の立ち退きを迫られたこと、立ち退きを断ったことで嫌がらせを受けていたことなど少しずつ話し出す。しかし、絵梨子の不用意な発言でさくらは激怒。夏海はそんなさくらを気遣い、刑事課に食べ物を取りに行く。
刑事課にいた強行犯係の鴨居卓海（岡山天音）と中谷健人（味方良介）、暴力団対策係の河口真二郎（眞島秀和）、大野裕也（濱尾ノリタカ）らに、さくらから聞き出した情報を伝える夏海。立ち退きには反社が絡んでいる可能性もあるとして、中谷はさくらへの事情聴取を求めるが、夏海はそれを断る。
夏海が支援室へ戻ると、絵梨子の不用意な発言に再び苛立ったさくらが帰宅していた。夏海は絵梨子に「邪魔」と言い放ち、さくらの後を追う。帰宅してもなお混乱するさくらを静かに見守る夏海に対し、少しずつ心を開いていくさくら。しかし捜査が進むにつれ、さくらが嘘の供述をしていたことが判明する…。
ドラマ『さよならノワール』はフジテレビ系にて毎週火曜21時放送。