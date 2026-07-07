さんま「こんな画は初めて」 今夜の『さんま御殿!!』は双子、三つ子が集合 2世たち親子共演も
今夜7月7日20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は、「夏の爆笑さんま御殿！！双子＆三つ子のフシギ 最強2世の親子参観祭」3時間スペシャル。前半の「双子＆三つ子SP」には、2組の三つ子と6組の双子がスタジオにずらり。この珍しい光景にさんまは「すごいなあ！ こんな画は初めて見ますね、さすがに圧巻やな」と目を見張る。
【写真】3人そろってテレビ共演が初となる、マイク眞木と3人目の妻、娘・花も登場
トークテーマ「分かってもらえない双子＆三つ子の苦労」では、三倉茉奈が「一番大変だったのは結婚」とキッパリ。先に結婚した妹・三倉佳奈の“お相手チェック”が厳しく、「そのせいで婚期が遅くなった」と、佳奈が茉奈の彼氏にしてきた“チェック”に不満を漏らす。
三浦夕魅は、「子どもの頃、姉（大竹七未）に嫌々付き合ったサッカーのおかげで結婚できた」と、逆に姉に感謝。独身のザ・たっちは「双子と結婚したいと言い続けたら43歳になっちゃった」と、なかなか結婚できない悩みを明かす。
10歳の双子俳優・前山くうが＆前山こうがもコイバナに堂々参戦。彼らの大人顔負けの三角関係に、さんまやほかのゲストたちは「悔しくないの？」「ドロドロじゃん」と釘付けになる。
そこへ、双子を子どもに持つ有名人たちが登場。蓮舫は、現在29歳になる男女の双子の母。それぞれ食の好みが違うため、子どもたちが小さい頃には“お弁当地獄”の日々だったそう。勉強の得意不得意も違うため、それぞれの苦手な科目のドリルも手作りしていたというエピソードには、ほかのゲストたちが驚がく。蓮舫が、「いつか母親が作る食事を食べなくなる」「育児はいつか終わる」という想いを口にし、「双子ほど育てて楽しいものはなかった」と言うと、スタジオ中から大きな拍手が沸き起こる。さらに、「後悔していることがある」というエピソードには、双子の女の子を育てる東原亜希が共感し、思わず涙。
そのほか、生後10ヵ月の双子を育てる中川翔子が「双子が同時に泣いてオーケストラみたいになる」と嘆くなど、親たちからは日常のさまざまな苦労話が続々。また、3歳の双子を育てる後藤輝基（フットボールアワー）が、「まったく考えてなかった！」と目から鱗の“名付けあるある”が双子・三つ子たちから明かされる場面も。さらに、親たちから双子・三つ子への悩み相談でもリアルな回答が続々と飛び出す。
後半は「最強2世の親子参観」と題して、有名人の2世たちが登場。オープニングでは、石原伸晃・里紗夫妻の娘・石原佐知子が弁護士、布川敏和、つちやかおりの娘・布川花音がグラフィックデザイナー、佐々木健介・北斗晶夫妻の息子・佐々木健之介が映像プロデューサーと、さまざまな業種で活躍している2世たちに、さんまは「何かあったらよろしくお願いします」と深々頭を下げて回る。
トークテーマ「『うちの親って普通じゃないんだ…』と思った瞬間」では、アミューズメントパークの話になり、榊原郁恵・渡辺徹さん夫妻の息子・渡辺拓弥が「母がどんどん先に行ってしまう」、石原が「父がパレードの場所取り」、佐々木が「母が父に『離れて歩け』と言う」など、プライベートの意外な姿を子どもたちが続々暴露。
渡辺美奈代の息子・矢島名月が「物心つく前に行っていたので覚えていない」と言うと、「僕の目標で、内緒なんですけど」と、親への想いを明かす。その矢島には、K‐1アマチュア大会への参戦を母から猛反対されているという悩みが。しかし、試合をたくさん見た母の“神の目”のおかげでまさかの展開があったことを明かす。
テーマ「世間とずれてる!? わが家の謎ルール」では、布川桃花・花音姉妹が、「実は、同じマンションの隣の部屋に（離婚した）父が偶然引っ越してきた」と言うと、さんまは「ウソ!!」「ありえない！ 俺は遠ざかるように生きてきた」と驚がく。さらに、「新居の買い出しに一緒に行っていた」「ホームパーティーの後に2人で飲んでいた」など、仲睦まじいエピソードに、さんまが「また再婚してもええもんな？」と姉妹に言うも、2人からは意外な答えが。
途中、親たちが合流。マイク眞木と3人目の妻・加奈子さん、娘・花は、3人そろってのテレビ共演はこれが初となる。花は、「実は、私と母と、（最初の妻の）前田美波里さんの3人でよくご飯に行くんです」と明かすと、ほかのゲストたちから「えー!?」という声が。さらに、3人の会話の内容に、スタジオ中が爆笑に包まれる。
ほかにも、2024年に脊髄梗塞を発症した佐藤弘道の息子・佐藤文哉が、父の回復力に「もう超人です」と讃えたり、山崎来蘭が父・月亭方正について「本当に尊敬していて、（『笑ってはいけない』シリーズは）家族全員で見ています」と語るなど、親子愛が垣間見られるトークや、さんまが「娘を持つ父としてちょっと待ってくれ！」と大慌てになる、娘たちの本音トークも。
さらに最後に、サプライズである親からメッセージVTRが到着。「ヤバイヤバい！」と大慌てになる2世と親が明かすエピソードとは？
『踊る！さんま御殿!!』は、日本テレビ系にて7月7日19時放送。
【写真】3人そろってテレビ共演が初となる、マイク眞木と3人目の妻、娘・花も登場
トークテーマ「分かってもらえない双子＆三つ子の苦労」では、三倉茉奈が「一番大変だったのは結婚」とキッパリ。先に結婚した妹・三倉佳奈の“お相手チェック”が厳しく、「そのせいで婚期が遅くなった」と、佳奈が茉奈の彼氏にしてきた“チェック”に不満を漏らす。
10歳の双子俳優・前山くうが＆前山こうがもコイバナに堂々参戦。彼らの大人顔負けの三角関係に、さんまやほかのゲストたちは「悔しくないの？」「ドロドロじゃん」と釘付けになる。
そこへ、双子を子どもに持つ有名人たちが登場。蓮舫は、現在29歳になる男女の双子の母。それぞれ食の好みが違うため、子どもたちが小さい頃には“お弁当地獄”の日々だったそう。勉強の得意不得意も違うため、それぞれの苦手な科目のドリルも手作りしていたというエピソードには、ほかのゲストたちが驚がく。蓮舫が、「いつか母親が作る食事を食べなくなる」「育児はいつか終わる」という想いを口にし、「双子ほど育てて楽しいものはなかった」と言うと、スタジオ中から大きな拍手が沸き起こる。さらに、「後悔していることがある」というエピソードには、双子の女の子を育てる東原亜希が共感し、思わず涙。
そのほか、生後10ヵ月の双子を育てる中川翔子が「双子が同時に泣いてオーケストラみたいになる」と嘆くなど、親たちからは日常のさまざまな苦労話が続々。また、3歳の双子を育てる後藤輝基（フットボールアワー）が、「まったく考えてなかった！」と目から鱗の“名付けあるある”が双子・三つ子たちから明かされる場面も。さらに、親たちから双子・三つ子への悩み相談でもリアルな回答が続々と飛び出す。
後半は「最強2世の親子参観」と題して、有名人の2世たちが登場。オープニングでは、石原伸晃・里紗夫妻の娘・石原佐知子が弁護士、布川敏和、つちやかおりの娘・布川花音がグラフィックデザイナー、佐々木健介・北斗晶夫妻の息子・佐々木健之介が映像プロデューサーと、さまざまな業種で活躍している2世たちに、さんまは「何かあったらよろしくお願いします」と深々頭を下げて回る。
トークテーマ「『うちの親って普通じゃないんだ…』と思った瞬間」では、アミューズメントパークの話になり、榊原郁恵・渡辺徹さん夫妻の息子・渡辺拓弥が「母がどんどん先に行ってしまう」、石原が「父がパレードの場所取り」、佐々木が「母が父に『離れて歩け』と言う」など、プライベートの意外な姿を子どもたちが続々暴露。
渡辺美奈代の息子・矢島名月が「物心つく前に行っていたので覚えていない」と言うと、「僕の目標で、内緒なんですけど」と、親への想いを明かす。その矢島には、K‐1アマチュア大会への参戦を母から猛反対されているという悩みが。しかし、試合をたくさん見た母の“神の目”のおかげでまさかの展開があったことを明かす。
テーマ「世間とずれてる!? わが家の謎ルール」では、布川桃花・花音姉妹が、「実は、同じマンションの隣の部屋に（離婚した）父が偶然引っ越してきた」と言うと、さんまは「ウソ!!」「ありえない！ 俺は遠ざかるように生きてきた」と驚がく。さらに、「新居の買い出しに一緒に行っていた」「ホームパーティーの後に2人で飲んでいた」など、仲睦まじいエピソードに、さんまが「また再婚してもええもんな？」と姉妹に言うも、2人からは意外な答えが。
途中、親たちが合流。マイク眞木と3人目の妻・加奈子さん、娘・花は、3人そろってのテレビ共演はこれが初となる。花は、「実は、私と母と、（最初の妻の）前田美波里さんの3人でよくご飯に行くんです」と明かすと、ほかのゲストたちから「えー!?」という声が。さらに、3人の会話の内容に、スタジオ中が爆笑に包まれる。
ほかにも、2024年に脊髄梗塞を発症した佐藤弘道の息子・佐藤文哉が、父の回復力に「もう超人です」と讃えたり、山崎来蘭が父・月亭方正について「本当に尊敬していて、（『笑ってはいけない』シリーズは）家族全員で見ています」と語るなど、親子愛が垣間見られるトークや、さんまが「娘を持つ父としてちょっと待ってくれ！」と大慌てになる、娘たちの本音トークも。
さらに最後に、サプライズである親からメッセージVTRが到着。「ヤバイヤバい！」と大慌てになる2世と親が明かすエピソードとは？
『踊る！さんま御殿!!』は、日本テレビ系にて7月7日19時放送。