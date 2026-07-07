『今夜復活！あらびき団』2年ぶり放送 賞レースでは出会えない“あらびき”パフォーマーが続々登場
7月20日22時放送の『今夜復活！あらびき団』（TBS系）は、「〜真夏の最強パフォーマー決定戦SP〜」。賞レースのような厳しい予選が行われたら決してお目にかかれない、とっておきのパフォーマーが続々と登場する。
【写真】M-1王者がまさかの“イケオジ化”
ライト東野（東野幸治）とレフト藤井（藤井隆）がMCを務める本番組は、“あら削り”な一芸を持ったパフォーマーを紹介する“伝説”のネタ番組。2007〜2011年にレギュラー放送され、その後も特番としてたびたび放送されてきた。
ハリウッドザコシショウ、はるな愛、風船太郎、どぶろっく、世界のナベアツ、AMEMIYAら多くの“あらびき”スターが誕生した。いまや大活躍のかまいたち、シソンヌ、マヂカルラブリー、ニッポンの社長など、多くの賞レース王者が若手時代にあらびき団員としてパフォーマンスを披露していたのもこの番組だ。
約2年ぶりの放送となる今回は、往年のあらびきスターはもちろん、次世代のスターとなる人材を本気で生み出すべく、テレビ初出演を中心に、まだ世に出ていない新人あらびきパフォーマーが大集結。応募総数1069組、2512ネタの中から、自薦・他薦に加え、勝手にスカウトしたパフォーマーまで、賞レースのような厳しい予選が行われたら決してお目にかかれない新鮮な顔ぶれを届ける。
本番組の放送を記念して、民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」では、2022年12月に二階堂ふみがゲスト出演した『「あらびき団」年末総決算！あら‐1グランプリ2022』の配信が決定した。また、U-NEXTでは過去の『あらびき団』を多数視聴できる。さらに、番組公式SNS・YouTubeでは、過去に放送されたレジェンドたちのパフォーマンスを切り抜いた動画を公開中だ。
『今夜復活！あらびき団』「〜真夏の最強パフォーマー決定戦SP〜」は、TBS系にて7月20日22時放送。
※ライト東野（東野幸治）、レフト藤井（藤井隆）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ライト東野（東野幸治）
『あらびき団』をまたできるとのことでありがとうございます！ 今回はどんなパフォーマーが登場するのか、まだ収録してないので分からないですが楽しみです。“あらびき芸”ですから期待せずにぜひご覧ください！
■レフト藤井（藤井隆）
「『あらびき団』、終わって残念です…」と声をかけられた時に「やってませんが、実は終わってないんですよ」とお伝えすると喜んでくださってたこれまでの方にお伝えしたいです。ぜひ、ご覧ください！
【写真】M-1王者がまさかの“イケオジ化”
ライト東野（東野幸治）とレフト藤井（藤井隆）がMCを務める本番組は、“あら削り”な一芸を持ったパフォーマーを紹介する“伝説”のネタ番組。2007〜2011年にレギュラー放送され、その後も特番としてたびたび放送されてきた。
約2年ぶりの放送となる今回は、往年のあらびきスターはもちろん、次世代のスターとなる人材を本気で生み出すべく、テレビ初出演を中心に、まだ世に出ていない新人あらびきパフォーマーが大集結。応募総数1069組、2512ネタの中から、自薦・他薦に加え、勝手にスカウトしたパフォーマーまで、賞レースのような厳しい予選が行われたら決してお目にかかれない新鮮な顔ぶれを届ける。
本番組の放送を記念して、民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」では、2022年12月に二階堂ふみがゲスト出演した『「あらびき団」年末総決算！あら‐1グランプリ2022』の配信が決定した。また、U-NEXTでは過去の『あらびき団』を多数視聴できる。さらに、番組公式SNS・YouTubeでは、過去に放送されたレジェンドたちのパフォーマンスを切り抜いた動画を公開中だ。
『今夜復活！あらびき団』「〜真夏の最強パフォーマー決定戦SP〜」は、TBS系にて7月20日22時放送。
※ライト東野（東野幸治）、レフト藤井（藤井隆）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ライト東野（東野幸治）
『あらびき団』をまたできるとのことでありがとうございます！ 今回はどんなパフォーマーが登場するのか、まだ収録してないので分からないですが楽しみです。“あらびき芸”ですから期待せずにぜひご覧ください！
■レフト藤井（藤井隆）
「『あらびき団』、終わって残念です…」と声をかけられた時に「やってませんが、実は終わってないんですよ」とお伝えすると喜んでくださってたこれまでの方にお伝えしたいです。ぜひ、ご覧ください！