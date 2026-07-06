ME：I新曲「花咲く道」先行配信スタート！ 彼女たちの等身大の姿が描かれたMV公開
ガールズグループME：I（ミーアイ）が、8月5日に発売する4TH SINGLE「花咲く道」より、タイトル曲「花咲く道」のデジタル先行配信がスタート。Official YouTubeにて同曲のMUSIC VIDEOが公開された。
【動画】希望に満ちた未来へと突き進むME：Iの等身大の姿が描かれた「花咲く道」MV
日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したガールズグループ・ME：I。
4TH SINGLE「花咲く道」は、メンバー一人ひとりが制作に真摯に向き合う姿を通じ、グループとしての成長をより身近に感じられる作品になっている。デビュー3年目に突入し、さらなる進化を遂げるME：Iと、楽曲を聴いてくださるすべての方が共に“花咲く未来へ進んでいく”―そんな願いが込められている。
タイトル曲「花咲く道」は、ギターを中心としたアンセミックなグルーヴが際立つバンドサウンドに仕上がっており、感情的で胸が高鳴るようなボーカルラインと、口ずさみたくなるようなメロディーが魅力的な楽曲。MUSIC VIDEOは、「タイムリープする青春」をテーマに描かれており、メンバーのMOMONAが過去にタイムリープするシーンからストーリーが始まる。過去の心残りと向き合いながら、強い絆で結ばれた仲間と共に最高の瞬間を作り上げ、希望に満ちた未来へと突き進むME：Iの等身大な姿が描かれている。
映像内に登場する「渡せなかったポスター」や「ビデオテープ」などのアイテムには、彼女たちの強い絆のストーリーがちりばめられている。彼女たちの新たな一面が光る力強いバンドサウンドと、ラストに見せるメンバーたちの晴れやかな笑顔も見どころだ。
なお、ME：Iは、8月1日の東京・有明アリーナ公演を皮切りに、宮城・兵庫・福岡の全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー「2026 ME：I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME：I WAY”」を開催。“ME：I WAY”というタイトル通り、「ME：Iが開拓していく、ME：Iらしい道を歩み続ける」という“道”がコンセプトで、ツアータイトルには、「ME：Iらしい”道”を立ち止まらず歩んでいこう」という意味が込められている。
ME：Iの4TH SINGLE「花咲く道」は、8月5日発売。
【動画】希望に満ちた未来へと突き進むME：Iの等身大の姿が描かれた「花咲く道」MV
日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したガールズグループ・ME：I。
4TH SINGLE「花咲く道」は、メンバー一人ひとりが制作に真摯に向き合う姿を通じ、グループとしての成長をより身近に感じられる作品になっている。デビュー3年目に突入し、さらなる進化を遂げるME：Iと、楽曲を聴いてくださるすべての方が共に“花咲く未来へ進んでいく”―そんな願いが込められている。
映像内に登場する「渡せなかったポスター」や「ビデオテープ」などのアイテムには、彼女たちの強い絆のストーリーがちりばめられている。彼女たちの新たな一面が光る力強いバンドサウンドと、ラストに見せるメンバーたちの晴れやかな笑顔も見どころだ。
なお、ME：Iは、8月1日の東京・有明アリーナ公演を皮切りに、宮城・兵庫・福岡の全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー「2026 ME：I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME：I WAY”」を開催。“ME：I WAY”というタイトル通り、「ME：Iが開拓していく、ME：Iらしい道を歩み続ける」という“道”がコンセプトで、ツアータイトルには、「ME：Iらしい”道”を立ち止まらず歩んでいこう」という意味が込められている。
ME：Iの4TH SINGLE「花咲く道」は、8月5日発売。